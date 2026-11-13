Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario y afectan el suministro

La creciente del río Paraná y la acumulación de camalotes complicaron la captación de agua potable en Rosario, por lo que Aguas Santafesinas (Assa) programó tareas de limpieza para este viernes 13 de noviembre. Los trabajos requerían detener temporalmente dos estaciones de bombeo y podían provocar una disminución de la presión del suministro en distintos barrios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

El operativo estaba previsto para las 10 y tendría una duración aproximada de dos horas. Según informó la empresa, las tareas consistirían en retirar camalotes, ramas y otros restos vegetales acumulados en las estructuras que permiten captar agua del río para su posterior potabilización.

Para realizar la limpieza se utilizarían embarcaciones y se contaría con la intervención de un buzo. Durante el procedimiento, las estaciones de bombeo A y C permanecerían fuera de servicio, mientras que la estación B continuaría funcionando.

Qué zonas podrían registrar problemas con el agua potable

Aguas Santafesinas indicó que la reducción de presión podría afectar sectores del centro, sur y suroeste de Rosario, además de la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Los inconvenientes podrían sentirse con mayor intensidad en las viviendas que no cuentan con tanques de reserva de agua.

Una vez finalizadas las tareas, la empresa estimó que el servicio recuperaría progresivamente sus niveles habituales. En caso de registrar turbiedad, recomendó dejar correr el agua durante unos minutos hasta que recuperara su transparencia.

La creciente del Paraná arrastra grandes cantidades de camalotes

La acumulación de vegetación flotante se produjo en medio del aumento sostenido del caudal del río Paraná, que transporta camalotes, ramas y otros materiales hacia la costa santafesina.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó los 4,53 metros frente a Rosario durante el jueves 12 de noviembre, una altura ubicada a 47 centímetros del nivel de alerta, establecido en cinco metros.

Por su parte, el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que el nivel podría llegar a los 5,20 metros hacia el 24 de noviembre. De concretarse esa proyección, el río quedaría a diez centímetros de la marca de evacuación, fijada en 5,30 metros.

Desde el inicio de la creciente, en abril, Aguas Santafesinas debió realizar distintas intervenciones para despejar las instalaciones de captación y garantizar su funcionamiento.

La planta potabilizadora de barrio Arroyito procesa aproximadamente 650 millones de litros de agua del Paraná por día, destinados al abastecimiento del departamento Rosario.

Prefectura advirtió sobre los riesgos para la navegación

Además de afectar las instalaciones de captación de agua, los camalotes representan un obstáculo para las embarcaciones que circulan por el Paraná.

La Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación nocturna, debido a que la escasa visibilidad dificulta detectar troncos, ramas y grandes acumulaciones de vegetación flotante.

El organismo también advirtió que la creciente puede modificar los canales habituales de navegación y dejar sumergidos bancos de arena, piedras y sectores de muelles.

Para quienes utilizan embarcaciones a motor o a vela, aconsejó reducir la velocidad, especialmente en las proximidades de amarraderos y fondeaderos.

En el caso de kayaks, canoas y piraguas, indicó que las actividades deben realizarse durante las horas de luz solar y únicamente en sectores habilitados. También recomendó utilizar chalecos salvavidas, llevar elementos de rescate y mantenerse alejados del canal principal de navegación.

La importancia de los camalotes para los humedales

Aunque su acumulación genera inconvenientes para la navegación y las instalaciones de captación, los camalotes también cumplen funciones dentro del ecosistema del Paraná.

La vegetación flotante transporta materia orgánica, nutrientes, sedimentos y semillas entre distintos sectores del río y sus humedales.

Este proceso contribuye a la recuperación de ambientes naturales afectados por períodos de sequía e incendios, especialmente en lagunas y bañados que vuelven a recibir agua durante las crecientes.

Los camalotales también pueden trasladar animales silvestres, incluidos reptiles, hacia sectores alejados de sus ambientes habituales. Ante la aparición de estas especies en zonas costeras, se recomienda mantener distancia y evitar manipularlas.