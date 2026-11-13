"Suena Rock Fest" llega a su tercera edición en Oro Verde

El festival se realizará el domingo 22 de noviembre en Oro Verde. Habrá seis bandas en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores. Conocé los detalles.
El Suena Rock Fest celebrará su tercera edición en Oro Verde el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 20, con entrada libre y gratuita. El encuentro musical tendrá lugar en el predio multieventos, ubicado en la intersección de Los Sauces y Los Tordos, y contará con la participación de seis bandas de rock.
La propuesta, organizada por la Municipalidad de Oro Verde a través del área de Cultura, buscará reunir a vecinos y visitantes en una jornada dedicada a la música en vivo, con distintas propuestas gastronómicas y una feria de emprendedores.
En esta edición, el escenario recibirá a Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras, que serán los encargados de ponerle ritmo a la noche.
Música, gastronomía y feria al aire libre
Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un patio gastronómico donde se ofrecerán comidas y bebidas. También habrá una variedad de puestos de feriantes que acompañarán la propuesta cultural.
Desde el Municipio invitaron a participar de esta tercera edición del Suena Rock Fest, que se consolidó como una alternativa para disfrutar del rock regional en un espacio al aire libre.
El acceso será libre y gratuito, por lo que quienes deseen asistir podrán acercarse al predio multieventos a partir de las 20.