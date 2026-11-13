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Haciendo Comunidad Con seis bandas y entrada gratuita

"Suena Rock Fest" llega a su tercera edición en Oro Verde

El festival se realizará el domingo 22 de noviembre en Oro Verde. Habrá seis bandas en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores. Conocé los detalles.

13 de Noviembre de 2026
Suena Rock Fest en Oro Verde
Suena Rock Fest en Oro Verde

El festival se realizará el domingo 22 de noviembre en Oro Verde. Habrá seis bandas en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores. Conocé los detalles.

El Suena Rock Fest celebrará su tercera edición en Oro Verde el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 20, con entrada libre y gratuita. El encuentro musical tendrá lugar en el predio multieventos, ubicado en la intersección de Los Sauces y Los Tordos, y contará con la participación de seis bandas de rock.

 

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Oro Verde a través del área de Cultura, buscará reunir a vecinos y visitantes en una jornada dedicada a la música en vivo, con distintas propuestas gastronómicas y una feria de emprendedores.

 

En esta edición, el escenario recibirá a Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras, que serán los encargados de ponerle ritmo a la noche.

Música, gastronomía y feria al aire libre

Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un patio gastronómico donde se ofrecerán comidas y bebidas. También habrá una variedad de puestos de feriantes que acompañarán la propuesta cultural.

 

Desde el Municipio invitaron a participar de esta tercera edición del Suena Rock Fest, que se consolidó como una alternativa para disfrutar del rock regional en un espacio al aire libre.

 

El acceso será libre y gratuito, por lo que quienes deseen asistir podrán acercarse al predio multieventos a partir de las 20.

Temas:

Suena Rock Fest Oro Verde rock en Entre Ríos festivales gratuitos música en vivo
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