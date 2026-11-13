Tras la muerte de Marcos Camino, salió a la luz una historia familiar poco conocida

En medio de la conmoción que generó la muerte de Marcos Camino, salió a la luz una historia familiar poco conocida. El recordado acordeonista de Los Palmeras tenía una hija llamada Silvina, con quien había perdido todo contacto mucho antes de su fallecimiento.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien recordó que el año pasado la mujer le había contado que fue su padre quien decidió alejarse de ella, situación que le provocó mucho dolor, especialmente por su hija Constanza, quien tampoco mantenía un vínculo con su abuelo.

"Sé que ahora es incómodo hablar de esto, pero él siempre fue esquivo tanto con su hija como con su nieta Constanza", reveló el periodista y agregó: "Yo intenté en las últimas horas hablar con estos familiares de Marcos, que en su momento me contaron cosas tremendas, y ahora, quizás por el momento que se vive, prefieren callar".

Silvina, quien trabaja como locutora en Santa Fe, contó a Etchegoyen que el distanciamiento comenzó después de que su padre formara una nueva pareja y, según su relato, dejara atrás el vínculo con su familia. "No es nada nuevo esto de un varón que se separa y no tiene relación con la familia. Yo no estoy acostumbrada a mendigar nada", expresó en aquel momento.

Si bien reconoció que la ausencia de su padre le causó mucho dolor, dejó en claro que no estaba dispuesta a insistir para recuperar una relación que él había decidido cortar.

En otro tramo de la entrevista, Silvina también habló de su hija Constanza, quien creció sin tener contacto con el reconocido músico, aunque siempre estuvo al tanto de su historia familiar.

"No le dice 'abuelo', no lo conoce y dice que no tiene interés", aseguró sobre el vínculo inexistente entre su hija y Marcos Camino. (C5N)