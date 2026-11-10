Los Palmeras despidieron a Marcos Camino y pidieron “prudencia en la información”

Los Palmeras difundieron un comunicado oficial tras la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de la agrupación, quien falleció este martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. A través de sus redes sociales, la banda confirmó el deceso, expresó su profundo pesar y solicitó prudencia en la difusión de información relacionada con las circunstancias del fallecimiento.

La noticia provocó conmoción en el ambiente musical argentino, especialmente entre los seguidores de la cumbia santafesina. En ese contexto, los integrantes del conjunto decidieron pronunciarse públicamente para despedir a quien fue una de las figuras fundamentales de su historia durante más de cinco décadas.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresaron en el mensaje publicado por la agrupación.

El pedido de respeto y prudencia sobre las circunstancias de su muerte

En la segunda parte del comunicado, Los Palmeras hicieron especial hincapié en la necesidad de preservar la privacidad del entorno familiar del músico y evitar la circulación de información no confirmada.

“Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, señalaron desde la banda.

El mensaje concluyó con un agradecimiento a quienes manifestaron su acompañamiento tras conocerse el fallecimiento: “Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”. El pedido de prudencia se produjo mientras circulaban distintas versiones sobre las circunstancias de la muerte del artista. Entre ellas, trascendió una hipótesis de suicidio, aunque no se informó una confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento. Por ese motivo, las circunstancias permanecían sin esclarecer públicamente.

Marcos Camino, una figura fundamental de la cumbia santafesina

Nacido en Santa Fe en 1950, Marcos Camino comenzó su vinculación con la música desde pequeño, cuando aprendió a tocar el acordeón impulsado por su padre. Con el tiempo, aquel instrumento se convirtió en una de sus principales señas de identidad artística.

En la década de 1970 asumió un papel central en la conformación y el desarrollo de Los Palmeras, agrupación que comenzó su recorrido en clubes y espacios barriales de Santa Fe. Desde allí, contribuyó a consolidar un estilo musical que alcanzó reconocimiento en todo el país.

Además de su trabajo como acordeonista, Camino tuvo un rol decisivo en la dirección musical y organizativa del conjunto. Su participación fue fundamental para construir el sonido característico de la banda, que logró trascender generaciones con canciones como “El Bombón Asesino” y “Soy Sabalero”.

Su retiro de los escenarios y el legado musical

En febrero de 2026, Marcos Camino había anunciado que dejaría de presentarse en vivo debido a cuestiones relacionadas con su edad y estado de salud. La decisión marcó el cierre de una extensa etapa artística, aunque manifestó su intención de continuar vinculado con Los Palmeras.

“Yo me bajo del escenario, pero Los Palmeras continúan”, había expresado durante su despedida. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió entonces su lugar en las actuaciones del grupo.

La muerte del histórico músico representó una pérdida significativa para la cumbia santafesina y para una agrupación que, a lo largo de más de cinco décadas, consiguió proyectar su música a escenarios nacionales e internacionales.