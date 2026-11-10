Marcos Camino: los momentos más importantes de su vida y su historia con Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, ocurrida este martes 10 de noviembre en Santa Fe, marcó el final de una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a la música popular argentina. El artista, de 76 años, fue una figura fundamental en la consolidación de la cumbia santafesina y protagonizó momentos que quedaron en la historia del género.

Nacido en Santa Fe en 1950, Camino comenzó a vincularse con la música desde su infancia, cuando su padre lo impulsó a aprender a tocar el acordeón. En distintas entrevistas recordó que, durante sus primeros años, debía dedicar varias horas al instrumento mientras sus amigos salían a jugar. Aquella formación terminó convirtiéndose en el punto de partida de su carrera artística.

En 1972 inició su recorrido profesional con Los Palmeras, agrupación que comenzó presentándose en clubes de barrio y asociaciones vecinales. Con el paso de los años, el conjunto desarrolló una identidad musical que lo llevó a convertirse en uno de los principales exponentes de la cumbia argentina.

La historia familiar que descubrió a los 20 años

Uno de los episodios más sorprendentes de su vida personal fue revelado por el propio Camino en octubre de 2025, durante una participación en el programa Pasión de Sábado. Allí contó que, cuando tenía 20 años, su padre le confesó que uno de sus compañeros de escuela era en realidad su hermano.

Foto: Sol Play

El músico recordó que su padre le preguntó si conocía a Miguel Ocampo, un joven con quien había compartido el banco escolar y mantenido una amistad durante su infancia. Ante su respuesta afirmativa, recibió una revelación inesperada: “Bueno, te vengo a decir que él es tu hermano”.

La historia familiar también estuvo atravesada por una pérdida. Camino relató que su madre había tenido otro hijo que falleció a los siete años en un accidente con un caballo, cuando ella estaba embarazada de cinco meses del músico. Tras aquella tragedia, decidió darle al recién nacido el mismo nombre que llevaba su hermano fallecido. El encuentro con Miguel Ocampo se produjo aproximadamente un año después de aquella revelación, durante una presentación musical. Camino contó que escuchó que alguien lo llamaba desde el público y, al acercarse, reconoció a su antiguo compañero de escuela. “Nos dimos un abrazo, un fuerte abrazo”, recordó sobre aquel momento, publicó Aire de Santa Fe.

El Bombón Asesino y el salto a la popularidad nacional

Aunque Los Palmeras ya contaban con una extensa trayectoria, uno de los mayores puntos de inflexión llegó en 2004 con la publicación de “El Bombón Asesino”, incluida en el álbum Un sentimiento. La canción se convirtió en un éxito masivo y permitió que el grupo ampliara su público más allá de los seguidores tradicionales de la cumbia santafesina.

El Bombón

En una entrevista con Rolling Stone, Camino recordó que inicialmente no tenían grandes expectativas sobre el tema. Sin embargo, su repercusión superó las previsiones y terminó transformándose en una de las canciones más reconocidas del repertorio de Los Palmeras.

Foto: Aire de Santa Fe.

Otro momento histórico ocurrió en noviembre de 2019, cuando la banda participó en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, disputada en Asunción, Paraguay. Allí interpretaron “Soy Sabalero” frente a miles de hinchas rojinegros y una audiencia internacional. Camino recordó que disponían de apenas tres minutos para presentarse ante una transmisión que llegaba a 129 países. El grupo decidió comenzar con “El Bombón Asesino” y continuar con la canción dedicada a Colón, en una actuación que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su carrera.

Los reconocimientos y la transformación de Los Palmeras

A lo largo de su trayectoria, Camino participó de numerosas colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales. También fue protagonista de una presentación junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que permitió reinterpretar los clásicos de Los Palmeras con arreglos orquestales.

En 2020, la agrupación llegó a la portada de la edición argentina de la revista Billboard, un reconocimiento que reflejó la dimensión alcanzada por el conjunto y su presencia dentro de la industria musical nacional.

Foto: Minuto Uno.

El recorrido de Camino también estuvo marcado por su vínculo con Rubén “Cacho” Deicas, histórico cantante de Los Palmeras. Ambos compartieron décadas de escenarios y grabaciones. Antes de consolidar aquella relación artística, Camino había trabajado en la disquería Chani, donde coincidía con Deicas en encuentros musicales.

La salida de Cacho Deicas y una etapa de cambios

En junio de 2025 se confirmó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras, luego de un período de tensiones y diferencias internas que habían tomado estado público. La separación representó uno de los cambios más importantes en la historia reciente del conjunto.

Meses después, el propio Camino comenzó a preparar su despedida de las presentaciones en vivo. Finalmente, el 11 de febrero de 2026 comunicó su retiro mediante un video difundido en las redes sociales oficiales de la agrupación.

“Yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó ante sus compañeros. En aquella oportunidad también explicó que había buscado una señal que le permitiera reconocer cuándo era el momento adecuado para finalizar esa etapa. En entrevistas posteriores, reveló que tenía nueve stents y que su estado de salud había influido en la decisión. También manifestó que, después de anunciar su retiro, había experimentado una sensación de alivio, tranquilidad y felicidad.

Su despedida y el legado que dejó en Los Palmeras

Tras su alejamiento de los escenarios, su hijo, Marcos Camino Jr., asumió su lugar en las presentaciones del grupo. El histórico acordeonista manifestó su intención de continuar acompañando el proyecto musical desde otro rol.

“Yo me bajo del escenario, pero Los Palmeras continúan”, expresó durante su despedida, dejando en claro que su decisión personal no significaba el final de la agrupación que había ayudado a construir.

En esa última etapa, Camino también habló de sus deseos de disfrutar de una vida más tranquila, permanecer en su casa, compartir tiempo con sus perros y dedicar mayor atención a su familia, especialmente a su esposa.