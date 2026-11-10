Un niño de 7 años murió tras caer de un tobogán en una plaza en Catamarca: qué reveló la autopsia

Un niño de 7 años murió tras caer de un tobogán en la Plaza de los Niños de Saujil, localidad del departamento Pomán, en Catamarca. El menor sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra el suelo y, pese a recibir asistencia médica y ser trasladado a distintos centros de salud, falleció durante la madrugada.

Tras el accidente, los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al niño al Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales dispusieron una segunda derivación hacia una clínica de mayor complejidad.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el fallecimiento fue confirmado después de las 2 de la madrugada. La noticia provocó conmoción entre los vecinos de Saujil, quienes expresaron sus condolencias a la familia.

Qué reveló la autopsia del niño

La autopsia determinó que el menor murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave que derivó en un shock neurogénico irreversible, según informaron medios locales que tuvieron acceso a las actuaciones judiciales.

Una vez finalizados los estudios forenses, la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus padres.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales y judiciales difundidas por CatamarcaYa, el niño se encontraba sobre la estructura del tobogán cuando ocurrió la caída. Las circunstancias exactas del accidente todavía eran investigadas.

Investigan si el tobogán presentaba fallas

La Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Andalgalá, ordenó distintas medidas de prueba junto con efectivos de la Comisaría de Saujil.

Los peritos de la Policía de Catamarca preservaron la estructura recreativa y realizaron relevamientos fotográficos y planos técnicos del lugar donde ocurrió el accidente.

Uno de los principales objetivos de la investigación fue determinar el estado de conservación del tobogán, establecer si presentaba fallas mecánicas o estructurales y verificar si cumplía con las normas de seguridad correspondientes a los espacios públicos.

Testimonios y pericias para esclarecer la tragedia

En paralelo, los investigadores tomaron declaraciones a testigos presenciales y adultos que se encontraban en la plaza al momento del accidente.

Los testimonios, los informes médicos y los resultados de la autopsia fueron incorporados a la investigación para reconstruir cómo ocurrió la caída y establecer eventuales responsabilidades.

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, instituciones comunitarias y vecinos de Saujil expresaron su pesar a través de las redes sociales y acompañaron a los familiares del niño.

La causa permanecía abierta, a la espera de los resultados de las pericias técnicas sobre el juego infantil.