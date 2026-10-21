Ameba “comecerebros”: qué es y cómo se transmite la infección que causó la muerte de un niño

La ameba “comecerebros”, cuyo nombre científico es Naegleria fowleri, es un microorganismo que puede provocar una infección cerebral poco frecuente y de rápida evolución. La muerte de un niño de diez años por meningoencefalitis amebiana primaria motivó la clausura preventiva de un complejo termal de Fiambalá, en Catamarca.

El microorganismo se encuentra principalmente en aguas dulces cálidas, como lagos, ríos y fuentes termales. También puede aparecer excepcionalmente en piscinas con una desinfección inadecuada. No se encuentra en agua salada.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la infección se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz. Desde allí, puede llegar al cerebro y causar una inflamación grave con destrucción de tejido cerebral.

Cómo se transmite

La exposición puede ocurrir al nadar, bucear o sumergir la cabeza en agua dulce contaminada. También se registraron infecciones asociadas con lavados nasales realizados con agua que no era segura para ese uso.

La ameba “comecerebros” no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. La vía de entrada que provoca esta infección es la nariz.

Aunque la enfermedad es muy rara, su gravedad es elevada. Los CDC señalan que más del 97% de las personas diagnosticadas con meningoencefalitis amebiana primaria fallecieron a causa de la infección.

Cuáles son los primeros síntomas

El cuadro puede comenzar con dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Los primeros síntomas suelen aparecer alrededor de cinco días después de la exposición, aunque el período puede variar entre uno y doce días.

A medida que avanza la enfermedad pueden presentarse rigidez de cuello, confusión, convulsiones y alteraciones de la conciencia. Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de otras infecciones, como la meningitis bacteriana.

Ante la aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, vómitos o rigidez de cuello, se debe buscar atención médica de inmediato. Es especialmente importante informar si hubo contacto reciente con agua dulce cálida, para orientar la evaluación.

Por qué es importante la atención inmediata

La infección por la ameba “comecerebros” progresa rápidamente una vez que aparecen los síntomas. El tratamiento requiere una combinación de medicamentos y atención especializada; la escasa cantidad de casos y la velocidad de evolución dificultan su abordaje.

Para reducir el riesgo, los CDC recomiendan evitar que entre agua por la nariz durante actividades en aguas dulces cálidas. En los lavados nasales se debe utilizar agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada.