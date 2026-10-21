Gualeguaychú vive el Mundial de Canotaje con hoteles llenos y fuerte movimiento turístico

El Mundial de Canotaje en Gualeguaychú reúne a deportistas y delegaciones de más de 40 países, generando un importante movimiento turístico y económico en la ciudad del sur entrerriano. El intendente Mauricio Davico destacó la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y el acompañamiento de la comunidad durante una entrevista con Elonce.

“La verdad es que lo estamos viviendo con mucho entusiasmo y con mucha unidad de toda la comunidad. Nos unimos todos para hacer esto y es impresionante en todo aspecto”, expresó.

En ese sentido, destacó la presencia de visitantes internacionales en distintos puntos de la ciudad. “Por cualquier lugar donde vas caminando te cruzás con polacos, gente de Hong Kong, de Estados Unidos y de más de 40 países. Los restaurantes están llenos y los hoteles también”, aseguró.

Gualeguaychú es sede del mundial de canotaje

El Mundial de Canotaje y el impulso al turismo

Davico remarcó que la realización del campeonato internacional representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística durante octubre, un período que habitualmente registra menor afluencia de visitantes.

“Octubre siempre es uno de los meses más tranquilos. Ahora tenemos gente de todo el mundo, no solamente los palistas con sus delegaciones, sino también muchas personas que vinieron a acompañar o a ver las competencias”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la llegada de un grupo de 60 palistas amateurs procedentes de Neuquén, quienes viajaron para presenciar el campeonato y permanecieron varios días en Gualeguaychú.

El intendente consideró que el evento también permite posicionar a Entre Ríos como destino turístico internacional. “Es una vidriera no solamente para Gualeguaychú, sino para toda la provincia. Hay mucha gente de otros países que se va a quedar a recorrer Entre Ríos y también otros lugares de Argentina”, sostuvo.

Cómo surgió la posibilidad de organizar el Mundial

El jefe comunal recordó que la iniciativa comenzó aproximadamente un año atrás, cuando el palista local Roberto “Tito” Palacios le propuso presentar a Gualeguaychú como candidata para recibir el campeonato.

“Me dijo que todavía no estaba definido dónde se iba a hacer el Mundial y qué me parecía si proponíamos Gualeguaychú. Le dije que viéramos de qué se trataba”, relató.

Posteriormente, representantes de la federación internacional visitaron la ciudad para evaluar sus condiciones. Durante la recorrida conocieron el río, la infraestructura disponible y algunos de los principales atractivos turísticos.

Davico explicó que la organización implicó asumir compromisos relacionados con el tránsito, los sanitarios y otros servicios necesarios para recibir a las delegaciones.

“Tenemos algo que no depende de nosotros, sino de la naturaleza, que es el río hermoso que tenemos. Todo eso, en conjunto, hizo que hoy podamos estar celebrando un Mundial y tener tanta gente en Gualeguaychú”, manifestó.

Destacó los resultados de los deportistas entrerrianos

Por otra parte, el intendente también valoró el desempeño de los representantes provinciales durante las primeras jornadas de competencia.

“Venimos picando en punta los entrerrianos. Estamos muy contentos. Ayer se lo comentaba al gobernador Rogelio Frigerio y le decía que veníamos impecables”, expresó.

Además, destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado para concretar el campeonato. “Todo esto lo hicimos en conjunto, con Provincia y Nación. Entre todos organizamos este evento”, señaló.

La comunidad se sumó a la organización

Otro aspecto destacado por Davico fue la participación de voluntarios y estudiantes de academias de idiomas, quienes colaboraron con la atención de los visitantes extranjeros.

“Las academias que enseñan inglés a los gurises nos mandan a los mejores promedios. Nosotros los acreditamos y están colaborando con los restaurantes, los comerciantes y los puestos de venta. Ayudan a traducir y a atender a los turistas”, explicó.

El presidente municipal sostuvo que esta experiencia podría abrir nuevas oportunidades para organizar competencias internacionales.

“Creo que esto puede ser el inicio de cuestiones importantes para Entre Ríos, pero sobre todo para nuestra ciudad, con este tipo de eventos”, afirmó.

Apertura oficial y competencias gratuitas hasta el domingo

La ceremonia inaugural del Mundial de Canotaje está prevista para este miércoles 21 de octubre, a las 18, aunque las primeras competencias y clasificaciones ya se vienen desarrollado.

El campeonato continuará hasta el domingo 25 de octubre, con pruebas masculinas, femeninas y mixtas. Davico anticipó que durante las jornadas recibirían la visita del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario nacional Daniel Scioli.

Finalmente, invitó a los entrerrianos a acercarse a disfrutar del espectáculo deportivo. “Los esperamos en Gualeguaychú. No se cobra entrada, nada. Vengan, que van a ver algo muy lindo”, concluyó.

Bajante del río Uruguay

Durante la entrevista con Elonce, Davico también se refirió a la situación de los ríos Uruguay y Gualeguaychú. Confirmó que el nivel del río Uruguay registra un descenso durante los últimos días, situación que favorece el escurrimiento del agua y reduce las complicaciones para la ciudad.

“Está bajando el río Uruguay y eso nos permite que el río Gualeguaychú desagote”, explicó para detallar que las mayores dificultades se producen cuando coinciden las lluvias intensas en la cuenca del río Gualeguaychú con una crecida del Uruguay.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el intendente expresó cierto optimismo y consideró que las crecidas podrían tener una magnitud menor a la pronosticada inicialmente.