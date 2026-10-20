Las entrerrianas Micaela Maslein y Magdalena Garro se consagraron campeonas en el Mundial de Canotaje

Micaela Maslein y Magdalena Garro se consagraron campeonas en K2 damas en el Mundial de Canotaje que se desarrolla en Gualeguaychú. Las palistas entrerrianas conquistaron el título este martes, durante la segunda jornada de competencias sobre el río de la ciudad.

Maslein es oriunda de Paraná y Garro, de Concepción del Uruguay. La dupla celebró así una consagración mundial en su provincia, en una jornada que reúne pruebas de kayak doble y canoa doble de distintas franjas de edad.

El triunfo llegó en el marco del Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón 2026, cuya programación de este martes contempla 25 carreras, con largadas distribuidas hasta las 16:10 y dos ceremonias de premiación.

Una dupla entrerriana en lo más alto

Maslein y Garro sumaron una medalla dorada para la representación argentina en la modalidad K2, en la que dos palistas comparten el kayak. Ambas cuentan con trayectoria en el seleccionado nacional y ya habían competido juntas en esta especialidad.

La segunda jornada del Mundial de Canotaje está dedicada a las embarcaciones dobles, después de las pruebas individuales del lunes. El programa incluye competencias masculinas, femeninas y mixtas.

Las carreras se desarrollan en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, con la Costanera como uno de los principales espacios para que el público acompañe a los deportistas.

Cómo continúa el Mundial de Canotaje

Los recorridos de este martes abarcan 8,2, 11,4, 15,4 y 19 kilómetros, de acuerdo con cada categoría. Algunas pruebas incorporan porteos: los competidores salen del agua, trasladan las embarcaciones por tierra y vuelven al río para continuar.

La actividad seguirá este miércoles 21 con el paracanotaje, cuyas primeras largadas están previstas desde las 14:30. Las premiaciones del Mundial comenzarán a las 17 y las del Panamericano, a las 17:30.

A las 18 del miércoles tendrá lugar la ceremonia oficial de apertura. Desde el jueves 22 y hasta el domingo 25 se disputarán las competencias juveniles, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y maratón.