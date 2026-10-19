El entrerriano Roberto “Tito” Palacios ganó la medalla de plata en el Mundial de Canotaje

Roberto “Tito” Palacios ganó la medalla de plata en el Mundial de Canotaje Maratón 2026, que comenzó este lunes en Gualeguaychú. El deportista local finalizó segundo en la prueba individual de canoa (C1), correspondiente a la categoría máster de 35 a 39 años, detrás del representante de República Checa, Vojtech Mares. El podio se completó con otro entrerriano, Claudio Paiva, oriundo de Colón.

La competencia se desarrolló sobre un circuito de aproximadamente 13 kilómetros en el río Gualeguaychú. Palacios tuvo una buena largada y se mantuvo entre los principales protagonistas de la prueba, aunque el competidor checo consiguió establecer una diferencia que le permitió quedarse con el primer puesto.

Mares completó el recorrido en 58 minutos, 9 segundos y 78 centésimas, mientras que Palacios cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 48 segundos y 62 centésimas. Por su parte, Paiva finalizó tercero con un registro de 1 hora, 3 minutos y 87 centésimas. El estadounidense Mark Parrich terminó cuarto y el chileno Felipe Flores ocupó la quinta posición, publicó Máxima Online.

Dos entrerrianos compartieron el podio mundialista

La actuación de Palacios tuvo un significado particular, ya que consiguió subir al podio en su ciudad natal, donde se desarrolla por primera vez este campeonato internacional. El deportista también fue uno de los impulsores de la realización del certamen en Gualeguaychú.

Foto: Máxima Online.

El segundo puesto representó una de las primeras medallas para la delegación argentina en el inicio de las competencias máster. Además, la presencia de Claudio Paiva en el tercer escalón del podio permitió que dos representantes de Entre Ríos se ubicaran entre los tres mejores de la categoría.

La jornada inaugural del Mundial reunió a palistas de distintos países, quienes participaron de las primeras pruebas individuales sobre el río Gualeguaychú. El circuito tiene como puntos de referencia el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, mientras que la Costanera constituye uno de los principales sectores para observar las competencias.

Palacios volverá a competir este martes junto a Claudio Paiva

Después de conseguir la medalla de plata, Roberto “Tito” Palacios tendrá una nueva presentación este martes 20 de octubre, cuando participe en la modalidad de canoa doble (C2) junto a Claudio Paiva.

La prueba está programada para las 13:15 y reunirá a competidores de la categoría máster. Ambos deportistas buscarán aprovechar su experiencia en las pruebas individuales para alcanzar otro resultado destacado en el campeonato.

El Mundial de Canotaje Maratón continuará durante la semana con competencias de diferentes categorías. El miércoles se desarrollarán las pruebas de paracanotaje y se realizará la ceremonia oficial de apertura, prevista para las 18.

Posteriormente, desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre, se disputarán las carreras correspondientes a las categorías juveniles, sub-23 y sénior. El certamen concluirá con las últimas finales, las premiaciones y la ceremonia de clausura.

Tito Palacios destacó el apoyo del público y la exigencia de la carrera

Tras conseguir la medalla de plata en el Mundial de Canotaje Maratón, Roberto “Tito” Palacios dialogó con Radio 2820 y compartió sus sensaciones sobre la competencia, las dificultades que enfrentó durante el recorrido y la emoción de competir ante el público de Gualeguaychú.

"Una linda regata. Ya casi en la última vuelta venía bastante con unos tirones. Dije: 'Si tengo que dar una vuelta más, se iba a complicar un poco'. Sabíamos que era difícil correrle al checo, es muy fuerte, pero tratamos de hacer diferencia, mantenerla y poder llegar segundos. Estamos más que satisfechos", expresó el palista entrerriano.

Sobre las condiciones del río, explicó que el viento y la corriente representaron dificultades adicionales durante la prueba. "En un momento teníamos el viento hacia abajo a favor. Si bien a la vuelta teníamos que remontar, se siente porque uno viene cansado y cuando vienen esas ráfagas de viento te tiran para atrás. Pero hay que seguir remando y tratar de completar la regata, que fue lo que hicimos", relató.

Uno de los momentos más significativos para Palacios fue recibir el acompañamiento de los vecinos que siguieron la competencia desde el puente y distintos sectores de la Costanera. El deportista destacó la posibilidad de disputar un campeonato mundial en su ciudad, después de años de competir en otros destinos.

"Siempre es bueno, nunca nos había pasado, siempre nos toca ir afuera. Va muy poca gente nuestra y hoy estar en casa y recibir este aliento es impagable", manifestó. Finalmente, Palacios valoró la presencia del público y la oportunidad de compartir la experiencia con los aficionados locales. "Tratar de disfrutarlo después con toda esta gente que hay hoy en Gualeguaychú, disfrutando este campeonato mundial", concluyó.