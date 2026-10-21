Suspendieron a jugadora de pádel que realizó un comentario antisemita

Florencia Guerra Sodero no podrá representar a Argentina hasta diciembre de 2029. La Asociación Argentina de Pádel también delegó posibles sanciones en Córdoba.
La Asociación Argentina de Pádel (APA) sancionó a Florencia Guerra Sodero, la jugadora amateur que había realizado una publicación antisemita en sus redes sociales. La entidad resolvió excluirla de las selecciones y delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029, luego de considerar que infringió disposiciones del Código de Disciplina y del Código Ético de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
La decisión quedó establecida en la Resolución de la Comisión Directiva N° 1/2026, que declaró a la deportista responsable de las infracciones contempladas en el artículo 11.1, incisos g) y m), del Código de Disciplina de la FIP, en relación con el artículo 4.3 de su Código Ético.
Además, la Asociación confirmó que Guerra Sodero quedó definitivamente excluida de la delegación argentina que participará del Torneo Panamericano Amateur 2026. La medida provisional adoptada el 23 de septiembre quedó incorporada a la sanción definitiva.
La publicación que originó la sanción
El episodio se produjo en septiembre, cuando Florencia Guerra Sodero anunció mediante sus redes sociales que representaría a Argentina en un torneo Panamericano de pádel.
En ese contexto, publicó una encuesta en su cuenta de Instagram en la que incluyó un mensaje discriminatorio dirigido a la comunidad judía.
"No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos, ustedes no son bienvenidos)", escribió la deportista en aquella publicación.
El mensaje provocó el rechazo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que difundió un comunicado en repudio a las expresiones de la jugadora.
Las disculpas de Florencia Guerra Sodero
Tras la repercusión de su publicación, la deportista difundió un pedido de disculpas en el que reconoció que su comportamiento había sido inaceptable y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.
"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos", expresó Guerra Sodero.
En el mismo mensaje, manifestó su disposición a participar en actividades vinculadas con la prevención de la discriminación.
"Me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación", señaló.
La Federación de Córdoba deberá definir otra sanción
La resolución de la Asociación Argentina de Pádel también contempló la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias dentro del ámbito provincial.
En ese sentido, la entidad nacional delegó en la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba la fijación de una sanción interna, debido a que Guerra Sodero se encontraba afiliada a través de esa organización.
De esta manera, quedó en manos de la federación provincial determinar las medidas que podrían afectar la participación de la jugadora en las competencias oficiales de su jurisdicción.
Por otra parte, la APA aclaró expresamente que la resolución disciplinaria no implicó un pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad penal de la deportista.
Finalmente, la entidad dispuso notificar formalmente a Guerra Sodero, comunicar la decisión a la Federación de Córdoba y publicar la parte resolutiva en su sitio web oficial, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código de Disciplina de la FIP.