Se dispararon los precios del morrón, la calabaza y la papa en Paraná: cuánto cuestan y qué alternativas hay

El morrón rojo, la calabaza, la papa y la cebolla registran fuertes aumentos por problemas de abastecimiento. Desde el Mercado El Charrúa explicaron las causas y Elonce recorrió una verdulería para conocer los precios y las alternativas más económicas.
Los precios de las verduras en Paraná registran fuertes aumentos, especialmente en productos de consumo habitual como el morrón rojo, la calabaza, la papa y la cebolla. Las lluvias, la escasez de mercadería y la reducción de productores afectan el abastecimiento. En algunas verdulerías, el morrón rojo ya cuesta $14.000 por kilo y la calabaza alcanza los $5.500.
Nicolás Bevilaqcua, vicepresidente del Mercado Concentrador El Charrúa y presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Paraná, explicó a Uno que las dificultades de producción y transporte provocaron incrementos en los valores mayoristas, que luego se trasladan a los comercios.
En tanto, Elonce recorrió la verdulería El Solar, ubicada en Feliciano 108, donde su encargada, Marisol Almarante, confirmó las subas y detalló cómo cambiaron los hábitos de compra de los consumidores.
Cuánto aumentaron el morrón, la calabaza y la papa
Almarante explicó que el morrón rojo es uno de los productos que más aumentó durante las últimas semanas.
“El precio del morrón aumentó bastante. Antes estaba a $6.000 el kilo y ahora cuesta $14.000”, indicó a Elonce. La diferencia representa una suba superior al 130%.
La calabaza también registró un incremento importante: pasó de $2.800 a $5.500 por kilo, una suba cercana al 96%.
En cuanto a la papa, señaló que anteriormente ofrecían dos kilos de papa negra por $4.000, mientras que actualmente la variedad blanca cuesta $2.500 por kilo.
“Aumentaron mucho la papa, la calabaza y el morrón por el clima. Llueve, para y vuelve a llover, entonces los camiones no pueden salir y eso provoca aumentos”, explicó la comerciante.
Por qué escasea la calabaza y qué pasa con el morrón
Desde el Mercado Concentrador El Charrúa, Bevilaqcua explicó que la calabaza atraviesa problemas de abastecimiento porque Mendoza, una de las principales provincias proveedoras, prácticamente agotó sus reservas.
“Hoy lo que está en escasez es la calabaza. Mendoza ya no tiene prácticamente nada y las provincias que están quedando para abastecer a todo el país son Salta y Formosa”, señaló.
En el mercado mayorista, una presentación de 16 kilos de calabaza alcanza aproximadamente los $60.000, mientras que en algunos comercios minoristas se consigue a $4.600 por kilo.
El dirigente explicó que las lluvias complicaron la conservación de las reservas y que la menor disponibilidad genera competencia entre compradores. “La provincia que sea mejor postor se queda con la mercadería que está disponible. Tenés que ponerte a tiro con los mismos precios”, sostuvo.
El morrón rojo presenta una situación similar por las dificultades en la maduración de las plantas. Un cajón mayorista de aproximadamente 11 kilos puede alcanzar los $100.000, mientras que el morrón verde ronda los $20.000 por cajón.
Papa y cebolla: cómo influyen los problemas de producción
La papa y la cebolla también registran precios elevados. Según Bevilaqcua, parte del problema se relaciona con las pérdidas económicas que sufrieron los productores durante temporadas anteriores.
“Han quedado pocos productores en el camino. La realidad es que con los precios tan bajos de la temporada anterior se fundieron”, afirmó.
En el mercado mayorista, una bolsa de papa de aproximadamente 16 kilos cuesta entre $34.000 y $35.000, mientras que una bolsa de cebolla de unos 18 kilos alcanza los $60.000.
En el comercio minorista, el kilo de cebolla puede rondar los $7.000, aunque los valores varían según el establecimiento.
El dirigente también mencionó dificultades en el abastecimiento de papa desde Tucumán por las lluvias y problemas de calidad en parte de la producción bonaerense afectada por las heladas.
Qué verduras conviene comprar para gastar menos
Mientras algunos productos aumentan, otros mantienen precios más accesibles por la abundancia de mercadería.
Bevilaqcua destacó que la espinaca, la acelga y la lechuga presentan valores bajos debido a la producción local y la menor demanda.
Una docena de atados de espinaca se comercializa en El Charrúa entre $5.000 y $6.000. El dirigente también indicó que el tomate comenzó a bajar de precio por el incremento de la oferta.
“Este tipo de verduras están regaladísimas”, señaló sobre los productos de hoja.
En el caso de las frutas, explicó que las manzanas y los cítricos mantienen precios relativamente estables. La banana, en cambio, enfrenta dificultades de abastecimiento desde Bolivia y Paraguay, mientras que los envíos desde Ecuador continúan con normalidad.
Las alternativas que eligen los consumidores en Paraná
Desde la verdulería El Solar, Almarante contó que los clientes buscan reemplazar los productos más caros o aprovechar las promociones.
“El morrón tratan de reemplazarlo por el verde, que cuesta $4.500 el kilo. La calabaza la pueden reemplazar por zapallo, que también es más barato”, explicó a Elonce.
La comerciante señaló que la papa sigue siendo uno de los productos que los clientes continúan comprando, aunque buscan variedades más económicas.
También mencionó al cebollín como alternativa frente al aumento de la cebolla.
“La gente pregunta qué subió y qué está caro. Con la calabaza se sorprenden bastante y con el morrón también”, comentó.
Ofertas y descuentos para afrontar los aumentos
Almarante explicó que el comercio ofrece promociones por dos kilos en tomates, zapallitos y frutas como naranjas, mandarinas, bananas y manzanas.
Además, todos los sábados aplican un descuento del 20% en compras desde $20.000, con pago en efectivo.
“Tratamos de buscar siempre precios y ofertas para que los clientes vuelvan y no les afecte tanto en su economía”, expresó.
Desde El Charrúa, Bevilaqcua advirtió que la situación también afecta a productores y comerciantes. Mientras algunos productos escasean y aumentan, otros se acumulan por falta de compradores.
“Cuando abunda la mercadería, no sirve para nadie porque el verdulero no vende, el consumidor no consume y el producto va quedando”, sostuvo.
El dirigente señaló que los elevados precios mayoristas dificultan las compras de los verduleros, especialmente de aquellos que no cuentan con suficiente capital o crédito.
Por su parte, Almarante advirtió que la evolución de los precios dependerá de las condiciones climáticas y de los costos del transporte, entre ellos el combustible.