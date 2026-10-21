Dictaron la conciliación obligatoria en OCA tras el paro por salarios atrasados: qué reclaman los trabajadores

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto salarial de OCA, que había provocado un paro de actividades y afectado la distribución de correspondencia y paquetería en distintas provincias del país. La medida fue anunciada este martes por el titular del Sindicato de Camioneros, Jorge Ávalos.

La intervención oficial se produjo después de que los trabajadores iniciaran una medida de fuerza el viernes pasado, ante la falta de pago de una parte de los haberes correspondientes a septiembre. Según denunciaron desde el gremio, la empresa todavía adeuda el 30% de esos salarios y mantiene desde hace meses un sistema de pagos fraccionados.

Se recordará que Sergio Soldate, secretario social del Sindicato de Camioneros, y Jesús Baños, trabajador de OCA y tesorero del gremio, explicaron a Elonce que el conflicto tiene alcance nacional y que la principal preocupación de los empleados es la incertidumbre sobre cuándo cobrarán los montos pendientes.

Conciliación obligatoria en OCA por 15 días hábiles

La disposición de la Secretaría de Trabajo establece un período de conciliación obligatoria de 15 días hábiles, con el objetivo de encauzar el conflicto entre la empresa postal y sus trabajadores.

La medida se conoció después de varias jornadas de reclamos por los incumplimientos salariales que, según los representantes sindicales, afectan a empleados de diferentes provincias.

El paro había comenzado el viernes y paralizado las tareas de distribución de correspondencia y encomiendas de la firma.

Los trabajadores reclaman que la compañía complete los pagos adeudados y brinde precisiones sobre el cronograma de liquidación de los próximos salarios.

Denuncian que cobran sus sueldos en tres o cuatro cuotas

Soldate explicó que los problemas salariales no comenzaron este mes, sino que se repiten desde hace tiempo.

“Son compañeros que, hace varios meses, cobran en tres o cuatro cuotas y no se cumplen los plazos de pago. También se agrava la situación porque no tenemos respuesta de parte del directorio de la empresa”, señaló a Elonce.

El dirigente precisó que OCA todavía adeuda el 30% de los salarios de septiembre, pese a que el último plazo previsto para completar el pago había vencido el 13 de octubre.

A esa deuda se suman reclamos por el presentismo y una cuota del bono anual que, de acuerdo con los representantes sindicales, tampoco fueron abonados.

La modalidad de pagos parciales genera dificultades para los empleados, quienes deben afrontar sus gastos familiares sin conocer con certeza cuándo recibirán la totalidad de sus ingresos.

La incertidumbre de los trabajadores ante un nuevo fin de mes

Baños, por su parte, manifestó su preocupación por la proximidad de un nuevo cierre de mes sin que se hayan completado los haberes anteriores.

“Lo que más preocupa acá es la incertidumbre, porque tratamos de cobrar lo que queda de septiembre y estamos a pocos días del fin de mes otra vez”, expresó el empleado de OCA y tesorero del Sindicato de Camioneros.

El trabajador explicó que los atrasos afectan directamente la organización económica de las familias, especialmente por los vencimientos de servicios y otras obligaciones.

Desde el gremio señalaron que intentaron establecer contacto con representantes de la empresa para conocer las fechas de pago, pero no obtuvieron respuestas concretas.

“Reclamamos que den la cara, que se sienten a hablar con nosotros y que den información certera a los compañeros para brindar un poco más de tranquilidad”, manifestaron los representantes sindicales.

empleado de OCA y tesorero del Sindicato de Camioneros (foto Elonce)

También reclaman indumentaria laboral

El conflicto no se limita a los salarios. Los trabajadores denunciaron otros incumplimientos vinculados con las condiciones laborales. Entre ellos, mencionaron la falta de entrega de ropa de trabajo contemplada en el convenio colectivo.

Según indicaron los dirigentes de Camioneros, hace más de cinco años que los empleados no reciben la indumentaria laboral correspondiente.

Este reclamo se suma a los pagos pendientes del presentismo y del bono anual, que forman parte de las demandas planteadas por los representantes sindicales.

OCA está en concurso preventivo desde 2025

La situación laboral de la empresa se desarrolla en un contexto de dificultades financieras y antecedentes de cambios de propietarios.

En 2025, OCA ingresó en concurso preventivo de acreedores, luego de que la firma solicitara la apertura de ese procedimiento judicial.

La compañía OCA Log informó entonces que el Juzgado Comercial N.º 23 había declarado la apertura del concurso, destinado a ordenar su situación frente a los acreedores.

Actualmente, según la información empresarial difundida, la firma está controlada por el grupo NMBV, cuyo principal accionista es el empresario logístico Claudio Espinosa.

El concurso preventivo constituye un antecedente relevante para comprender el escenario económico en el que se produce el actual conflicto salarial.

Trabajadores de OCA protestan por falta de pago del sueldo

La historia de OCA y sus cambios de propietarios

OCA nació en 1957 en Córdoba bajo el nombre de Organizadora Coordinadora Argentina y, con el paso de las décadas, se consolidó como una de las principales empresas privadas del mercado postal argentino.

Durante su trayectoria atravesó distintas etapas de propiedad y administración. En la década de 1970 fue estatizada y posteriormente volvió a manos privadas.

En los años siguientes estuvo vinculada al empresario Alfredo Yabrán, quien se desprendió de la compañía antes de su muerte en 1998.

Posteriormente, la empresa pasó al fondo de inversión The Exxel Group y, tras la crisis económica de 2001, quedó en manos de bancos acreedores.

En 2013 apareció el empresario Patricio Farcuh, quien contó con el respaldo del Sindicato de Camioneros. Años después, el gremio asumió el control de la firma, que posteriormente volvió a cambiar de propietarios.

Entre esos cambios también figuró la participación del grupo Clear, vinculado al empresario Cristóbal López.