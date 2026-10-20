 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Reclamo salarial en Paraná

OCA sin atención en Paraná: trabajadores reclaman salarios adeudados y denuncian falta de respuestas

Empleados de OCA mantienen una medida de fuerza en la sede de calle Churruarín, en Paraná. Reclaman el 30% restante del sueldo de septiembre, el presentismo y una cuota del bono anual. Denuncian falta de respuestas de la empresa.

20 de Octubre de 2026
Trabajadores de OCA en Paraná protestan por falta de pago.
Trabajadores de OCA en Paraná protestan por falta de pago. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Empleados de OCA mantienen una medida de fuerza en la sede de calle Churruarín, en Paraná. Reclaman el 30% restante del sueldo de septiembre, el presentismo y una cuota del bono anual. Denuncian falta de respuestas de la empresa.

Los trabajadores de OCA en Paraná realizan una retención de servicios por el atraso en el pago de los salarios de septiembre y otros conceptos laborales. La medida de fuerza se desarrolla en la sede de calle Churruarín, donde permanece suspendida la atención al público mientras los empleados esperan una respuesta de la empresa.

 

En diálogo con Elonce, Sergio Soldate, secretario social del Sindicato de Camioneros, y Jesús Baños, trabajador de OCA y tesorero del gremio, explicaron que el conflicto comenzó el viernes y se replica en distintas provincias del país.

 

"Son compañeros que, hace varios meses, cobran en tres o cuatro cuotas y no se cumplen los plazos de pago. También se agrava la situación porque no tenemos respuesta de parte del directorio de la empresa", señaló Soldate.

 

Sergio Soldate, secretario social del Sindicato de Camioneros (Elonce)
Sergio Soldate, secretario social del Sindicato de Camioneros (Elonce)

 

Reclaman salarios, presentismo y un bono anual

 

Los representantes sindicales precisaron que la empresa todavía adeuda el 30% de los haberes correspondientes a septiembre, cuyo último plazo de pago había sido establecido para el lunes 13 de octubre.

 

Además, los empleados reclaman el pago del presentismo y una cuota del bono anual. Según indicaron, la modalidad de abonar los salarios en varias partes se mantiene desde hace meses y genera dificultades económicas entre los trabajadores.

 

"Lo que más preocupa acá es la incertidumbre, porque tratamos de cobrar lo que queda de septiembre y estamos a pocos días del fin de mes otra vez", manifestó Baños. También advirtió que los atrasos complican el cumplimiento de obligaciones y vencimientos familiares.

 

Jes&uacute;s Ba&ntilde;os, trabajador de OCA y tesorero del gremio (Elonce)
Jesús Baños, trabajador de OCA y tesorero del gremio (Elonce)

 

Denuncian falta de respuestas de la empresa

 

Los dirigentes aseguraron que intentaron comunicarse con representantes de la compañía, pero no recibieron información concreta sobre las fechas en que se completarían los pagos.

 

"Reclamamos que den la cara, que se sienten a hablar con nosotros y que den información certera a los compañeros para brindar un poco más de tranquilidad", expresaron.

 

A los reclamos salariales se suman otros incumplimientos denunciados por el gremio, como la falta de entrega de indumentaria laboral. Según señalaron, hace más de cinco años que los empleados no reciben la ropa contemplada en el convenio colectivo.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Sin atención al público hasta nuevo aviso

 

La retención de servicios afecta la atención en la sucursal de Paraná, donde los clientes encuentran las puertas cerradas y no pueden realizar normalmente sus gestiones.

 

Los representantes explicaron que la continuidad de la protesta se definirá mediante asambleas y dependerá de las respuestas que reciban de la empresa. Incluso señalaron que una fecha concreta de pago podría ser evaluada por los trabajadores para levantar la medida.

 

"Les pedimos disculpas a la gente, pero esperamos que entiendan la situación de los compañeros. No estamos cobrando los sueldos y uno trabaja por eso", expresaron a Elonce. Por el momento, la atención permanece suspendida y no hay una fecha confirmada de normalización.

 

Trabajadores de OCA protestan por falta de pago del sueldo

Temas:

OCA retención de servicios reclamo salarial trabajadores Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso