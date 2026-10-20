OCA sin atención en Paraná: trabajadores reclaman salarios adeudados y denuncian falta de respuestas

REDACCIÓN ELONCE
Empleados de OCA mantienen una medida de fuerza en la sede de calle Churruarín, en Paraná. Reclaman el 30% restante del sueldo de septiembre, el presentismo y una cuota del bono anual. Denuncian falta de respuestas de la empresa.
Los trabajadores de OCA en Paraná realizan una retención de servicios por el atraso en el pago de los salarios de septiembre y otros conceptos laborales. La medida de fuerza se desarrolla en la sede de calle Churruarín, donde permanece suspendida la atención al público mientras los empleados esperan una respuesta de la empresa.
En diálogo con Elonce, Sergio Soldate, secretario social del Sindicato de Camioneros, y Jesús Baños, trabajador de OCA y tesorero del gremio, explicaron que el conflicto comenzó el viernes y se replica en distintas provincias del país.
"Son compañeros que, hace varios meses, cobran en tres o cuatro cuotas y no se cumplen los plazos de pago. También se agrava la situación porque no tenemos respuesta de parte del directorio de la empresa", señaló Soldate.
Reclaman salarios, presentismo y un bono anual
Los representantes sindicales precisaron que la empresa todavía adeuda el 30% de los haberes correspondientes a septiembre, cuyo último plazo de pago había sido establecido para el lunes 13 de octubre.
Además, los empleados reclaman el pago del presentismo y una cuota del bono anual. Según indicaron, la modalidad de abonar los salarios en varias partes se mantiene desde hace meses y genera dificultades económicas entre los trabajadores.
"Lo que más preocupa acá es la incertidumbre, porque tratamos de cobrar lo que queda de septiembre y estamos a pocos días del fin de mes otra vez", manifestó Baños. También advirtió que los atrasos complican el cumplimiento de obligaciones y vencimientos familiares.
Denuncian falta de respuestas de la empresa
Los dirigentes aseguraron que intentaron comunicarse con representantes de la compañía, pero no recibieron información concreta sobre las fechas en que se completarían los pagos.
"Reclamamos que den la cara, que se sienten a hablar con nosotros y que den información certera a los compañeros para brindar un poco más de tranquilidad", expresaron.
A los reclamos salariales se suman otros incumplimientos denunciados por el gremio, como la falta de entrega de indumentaria laboral. Según señalaron, hace más de cinco años que los empleados no reciben la ropa contemplada en el convenio colectivo.
Sin atención al público hasta nuevo aviso
La retención de servicios afecta la atención en la sucursal de Paraná, donde los clientes encuentran las puertas cerradas y no pueden realizar normalmente sus gestiones.
Los representantes explicaron que la continuidad de la protesta se definirá mediante asambleas y dependerá de las respuestas que reciban de la empresa. Incluso señalaron que una fecha concreta de pago podría ser evaluada por los trabajadores para levantar la medida.
"Les pedimos disculpas a la gente, pero esperamos que entiendan la situación de los compañeros. No estamos cobrando los sueldos y uno trabaja por eso", expresaron a Elonce. Por el momento, la atención permanece suspendida y no hay una fecha confirmada de normalización.