Se jubiló tras 32 años como docente en Paraná y recibió una emotiva despedida: “Mi alma está completa”

REDACCIÓN ELONCE
Amelia Hock se jubiló tras 32 años de trayectoria docente y recibió una emotiva despedida en la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa de Paraná. Alumnos, familias y compañeros la homenajearon con cartas, flores y abrazos. “Son lágrimas de alegría”, expresó a Elonce.
La directora Amelia Hock se jubiló tras 32 años de trayectoria docente y protagonizó este martes una emotiva despedida en la Escuela Privada Nº 5 Virgen de la Medalla Milagrosa, de Paraná. La comunidad educativa organizó homenajes durante la mañana y la tarde, con la participación de estudiantes, docentes, familias y amigos que se acercaron para agradecerle por su dedicación a la enseñanza.
Entre carteles, flores, cartas y abrazos, la educadora cerró una etapa que comenzó en 1994 y que incluyó distintas instituciones escolares. Desde 2014 se desempeñaba como directora del establecimiento, donde construyó vínculos que quedaron reflejados en las muestras de cariño recibidas durante su última jornada de trabajo.
En diálogo con Elonce, Hock reconoció que atravesaba sentimientos difíciles de describir. “Si pudiera identificar mis emociones hoy, estaría bien, pero la verdad es que son una mezcla de muchas cosas, sobre todo de gratitud. Por supuesto que voy a extrañar todo esto, pero si una palabra se me ocurre hoy es gracias por todo lo que he vivido durante estos años”, expresó.
Una despedida marcada por los abrazos y las sorpresas
La jornada estuvo atravesada por diferentes homenajes que se desarrollaron en ambos turnos escolares. Los estudiantes participaron de las actividades junto con sus docentes, mientras familiares y amigos de la directora también se acercaron para acompañarla en un momento especialmente significativo.
“Fue un muy lindo momento, tanto a la mañana como al inicio de la tarde, con la comunidad, los niños, las familias, mi familia y amigos que me sorprendieron porque no los esperaba”, relató. Y agregó: “Uno siente el amor que le brindan y eso es impagable”.
Sin embargo, entre todas las demostraciones de afecto, Amelia destacó especialmente los pequeños gestos de los alumnos. “Más que las palabras, son los abrazos y esos pequeños gestos, como una cartita de un niño o una florcita que trajeron de su casa. Eso significa mucho más que las palabras. Es un lenguaje que va más allá de ellas”, sostuvo.
De sus primeros pasos como maestra a la dirección escolar
La trayectoria de Amelia Hock comenzó en 1994, cuando ingresó como docente a la Escuela Rivadavia. Allí permaneció durante varios años y construyó sus primeros vínculos profesionales, que todavía conserva como parte importante de su historia personal.
“Comencé mi trayectoria en 1994, en la Escuela Rivadavia, que fue mi primera escuela. Estuve mucho tiempo allí y también es parte de mi corazón. Después trabajé algunos años en la Escuela Maestro Entrerriano y fui docente en esta institución durante un par de años”, recordó.
En 2014 asumió la dirección de la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa, responsabilidad que ejerció hasta su jubilación. La institución cuenta con turnos mañana y tarde, recibe a niños desde la sala de tres años hasta sexto grado y comparte parte de sus instalaciones con un establecimiento secundario.
“Son lágrimas de alegría que hacen bien al alma”
Aunque la despedida estuvo cargada de emoción, la directora explicó que intentó disfrutar cada instante y recibir el cariño de quienes la acompañaron. Reconoció que muchos esperaban verla llorar, pero aseguró que todavía estaba procesando todo lo vivido.
“Estoy emocionada. Esperaban que llorara un poco más, pero creo que las lágrimas están contenidas y ya van a salir”, comentó entre sonrisas. Luego reflexionó: “Son lágrimas de alegría, de esas que hacen bien al alma. Es necesario darnos ese momento para poder expresarnos de esa manera”.
El reconocimiento de la comunidad también representó, para ella, una oportunidad de valorar el camino recorrido. Después de más de tres décadas de actividad, manifestó que se retiraba con la satisfacción de haber dedicado su vida a una profesión que eligió por vocación.
Verónica Macchi asumirá la dirección y continuará su legado
La despedida también marcó el comienzo de una nueva etapa institucional. Verónica Macchi, hasta entonces vicedirectora, asumirá la conducción de la escuela este miércoles, con el desafío de continuar el trabajo desarrollado por Amelia durante los últimos años.
“Quiero agradecerle a Amelia todo lo que me ha enseñado, todo lo que he aprendido y toda la vida que entregó a esta escuela”, expresó Macchi ante Elonce. También reconoció la responsabilidad que implicará ocupar su lugar: “Deja la vara demasiado alta, pero vamos a tratar de seguir su camino, su legado y estar siempre cerca de los chicos y de las familias”.
La futura directora destacó especialmente la modalidad de trabajo que impulsó su antecesora y el ambiente construido dentro de la institución. “Amelia fue una precursora en esta forma de trabajo. El clima siempre ha sido excelente y espero que sigamos así”, manifestó.
El reconocimiento a una vida dedicada a enseñar
Macchi consideró que los homenajes fueron una demostración del vínculo que la directora construyó con generaciones de estudiantes y sus familias. También destacó la disposición de Amelia para acompañar las distintas actividades escolares.
“Creo que hoy se llevó todos los frutos que pudo cosechar. Es impresionante el amor que le demostraron todas las personas”, señaló. Sus palabras reflejaron el reconocimiento de quienes compartieron con Hock los últimos años de trabajo.
La directora saliente recibió esas expresiones con agradecimiento y aprovechó para compartir una reflexión sobre la enseñanza. Consideró que la vocación, la honestidad y el compromiso fueron fundamentales para sostener una trayectoria profesional a pesar de las dificultades cotidianas.
El consejo de Amelia Hock para sus alumnos
Antes de finalizar su última jornada, Amelia compartió un mensaje que había transmitido a los estudiantes durante los homenajes. Su intención fue dejarles una enseñanza que trascendiera las aulas y pudiera acompañarlos en sus decisiones futuras. “Somos muchas las personas que tenemos esta vocación. Si puedo darles un consejo para su vida, es que hagan lo que les gusta y con pasión”, afirmó.
También reconoció que cualquier camino presenta obstáculos: “Hay dificultades, por supuesto, pero cuando uno hace lo que le gusta, con honestidad y entregando el corazón, lo bueno y lo malo también forman parte del recorrido, porque los errores son parte del camino”.
Al reflexionar sobre todo el cariño recibido, resumió sus sentimientos en una frase: “Cuando uno hace lo que le gusta, cosecha esto. Mi alma está completa hoy”.
Los primeros planes para una nueva etapa
Después de 32 años de actividad, Amelia aseguró que su primera decisión será descansar. La jubilación le permitirá modificar sus rutinas, disfrutar de su hogar y compartir momentos con sus seres queridos.
“A partir de mañana, primero dormir. Los primeros días tomaremos un descanso y después veremos”, comentó con humor. No obstante, reconoció que, después de tantos años de trabajo, necesitará encontrar nuevas actividades que le permitan mantenerse ocupada.
“Creo que para cualquier persona que ha pasado tantos años en actividad, el período de descanso tiene que ser algo transitorio hasta encontrar algo para hacer dentro de lo que le gusta. Y, por supuesto, compartir más tiempo con la familia, porque a veces uno no puede brindarle todo el tiempo que quisiera”, explicó.
Así, entre abrazos, agradecimientos y recuerdos, Amelia Hock cerró su etapa como directora de la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa. La institución continuará su actividad bajo una nueva conducción, mientras ella comenzará una etapa personal diferente, acompañada por el reconocimiento de la comunidad educativa que la despidió.