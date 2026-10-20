El Palacio del Botón cumplió 50 años en Paraná: a sus 77 años, Elba se mostró “feliz de la vida”

REDACCIÓN ELONCE
Elba Juana Pérez llegó a Paraná con su esposo y, embarazada de seis meses, comenzó a trabajar en el histórico comercio. Medio siglo después, sigue atendiendo a clientes de varias generaciones. En diálogo con Elonce, recordó sus comienzos y expresó su preocupación por los alquileres de la peatonal.
El Palacio del Botón cumplió 50 años bajo la conducción de Elba Juana Pérez, una comerciante de 77 años que continúa atendiendo detrás del mostrador de uno de los negocios tradicionales de Paraná. Llegó a la ciudad junto a su esposo, comenzó a trabajar cuando estaba embarazada de seis meses y, cinco décadas después, mantiene intacta su pasión por el comercio y el vínculo con sus clientes.
Elba recordó con Elonce los sacrificios que realizó para sostener el negocio, criar a sus tres hijos y atravesar las distintas crisis económicas del país. También destacó el cariño de las familias que siguen eligiendo el local y que hoy llegan acompañadas por sus hijos y nietos.
“No puedo dejar el mostrador. Amo esto y quiero seguir por muchos años más”, expresó emocionada al celebrar el aniversario de un comercio que se convirtió en parte de su vida.
Llegó a Paraná y entregó su auto para comprar el negocio
La historia de Elba en el Palacio del Botón comenzó cuando tenía apenas 27 años. Por entonces vivía en La Paz junto a su esposo, quien trabajaba como bancario.
Durante una visita familiar a Paraná, un domingo en el que se celebraba el Día de la Madre, surgió la oportunidad de adquirir el comercio. “Estábamos con mi marido en La Paz y vinimos a Paraná a pasear y visitar parientes. Surgió la oportunidad del negocio y no fue fácil. Entregamos el auto y nos dieron el comercio. Después había que pagarlo como pudiéramos”, recordó.
La decisión significó comenzar una nueva etapa familiar y asumir un desafío económico importante. “Venía todos los días a abrir, embarazada de seis meses, feliz de la vida. El dueño anterior me explicó algunas cosas y acá nos presentamos con mi marido, los dos, a remarla”, relató.
Elba destacó que el esfuerzo fue compartido y que, con el paso de los años, lograron consolidar el emprendimiento mientras formaban su familia. “Acá estoy, gracias a Dios, feliz de la vida”, resumió.
Clientes que llegaron de niños y hoy vuelven con sus hijos y nietos
Uno de los aspectos que más emociona a la comerciante es el vínculo construido con quienes visitan el Palacio del Botón desde hace décadas.
Elba aseguró que muchas de las personas que conoció cuando eran pequeñas continúan comprando en el local y ahora llegan acompañadas por nuevas generaciones.
“Vienen los hijos y los nietos de mis primeras clientas. Hay personas que venían cuando eran chicos, que no llegaban al mostrador, y siguen viniendo”, contó.
Entre sus recuerdos mencionó a un cliente que comenzó a visitar el negocio cuando tenía alrededor de ocho años y cuya madre también era compradora habitual.
Para Elba, esas historias reflejan una relación que va más allá de la actividad comercial. “Lo más lindo es que me quieran. Con todo lo que recibí en este aniversario, me puedo ir tranquila, feliz de la vida, porque siento que la gente me quiere mucho”, expresó.
Sin embargo, aclaró que no piensa retirarse. “Yo nací para estar detrás de un mostrador. Me gusta ser amable, atender a la gente. No puedo pedirle nada más a la vida”, afirmó.
A los 77 años, sigue levantándose temprano para trabajar
Aunque ya cumplió 77 años, Elba mantiene una rutina activa y continúa participando de la atención diaria del comercio.
“Me levanto a las 6.30 de la mañana, tomo mate, me organizo y vengo. Soy muy organizada. Mis hijos me cargan porque siempre salgo antes de tiempo”, contó entre risas.
La comerciante explicó que disfruta tanto de sus tareas en el negocio como de las actividades familiares. “Llego a mi casa, hago una cosa, otra, llevo un nieto, traigo otro. Me encanta. No puedo estar quieta en mi casa”, señaló.
Elba es madre de tres hijos, quienes completaron sus estudios universitarios. Dos de ellos se formaron en áreas vinculadas con la biología y el tercero en administración de empresas.
También es abuela de cuatro nietos, con quienes comparte buena parte de su tiempo. “Había que hacer estudiar a tres chicos y no fue fácil, pero me respondieron de maravilla. Son un orgullo para mí”, destacó.
Durante el festejo por los 50 años del negocio, uno de sus hijos le preguntó cuánto tiempo más pensaba continuar trabajando. “Me dijo: ‘Mamá, ¿por cuánto tiempo más?’. Y yo le contesté: ‘Veinte años más’”, recordó sonriente.
De clienta a empleada: una historia de 15 años junto a Elba
La celebración también permitió conocer la historia de Daniela Arrieta, quien acompaña a Elba en la atención del Palacio del Botón.
Daniela comenzó a visitar el comercio cuando era niña, junto a su madre. Con el paso del tiempo, pasó de ser clienta a integrar el equipo de trabajo. “Un día le dije que, si alguna vez me necesitaba para trabajar medio día, podía contar conmigo”, recordó.
La oportunidad llegó cuando una empleada del negocio se jubiló y Elba necesitó incorporar a otra persona. “Mi marido me dijo que teníamos que buscar una chica y yo le contesté que ya tenía a alguien: Daniela”, relató la comerciante.
Arrieta explicó que en enero cumplirá 15 años trabajando en el local. “Primero venía de chiquita con mi mamá, después fui clienta y terminé siendo empleada. En enero van a ser 15 años que estoy acá con Elba”, contó.
Elba se emocionó al hablar de su compañera y destacó el afecto que las une después de tantos años compartidos.
Cómo logró mantener abierto el negocio durante cinco décadas
Al repasar los 50 años al frente del Palacio del Botón, Elba reconoció que sostener un comercio en Argentina implicó atravesar numerosas dificultades económicas.
Sin embargo, aseguró que la clave fue administrar los recursos con prudencia y adaptarse a cada situación. “Hay que sostenerlo. Si no se puede gastar, no se gasta. Hay que mantenerse y decir: ‘Esto hoy no se puede’, y seguir adelante”, explicó.
La comerciante recordó que debió afrontar distintos momentos económicos mientras sostenía el negocio y acompañaba el crecimiento de sus hijos.
También destacó que el local tiene una historia anterior a su llegada: según contó, el próximo año se cumplirán 75 años desde sus comienzos, cuando pertenecía a un comerciante al que recordó como don Libedinsky.
Para Elba, la continuidad del Palacio del Botón representa no solamente un logro personal, sino también la permanencia de un comercio tradicional en una zona de Paraná donde muchos locales han cerrado sus puertas.
Su preocupación por los alquileres de la peatonal de Paraná
Durante la entrevista con Elonce, Elba también se refirió a las dificultades que enfrentan actualmente los comerciantes de la peatonal San Martín de Paraná.
En particular, manifestó preocupación por los elevados costos de los alquileres y consideró que los propietarios deberían revisar los valores para facilitar la continuidad de los negocios. “Los dueños tienen que bajar los precios de los alquileres de la peatonal para que la gente pueda alquilar”, sostuvo.
Según comentó, algunos locales deben afrontar montos mensuales de entre dos y tres millones de pesos, cifras que, a su entender, dificultan la actividad comercial.
También mencionó el caso de un conocido que debió dejar su negocio porque no podía afrontar los gastos. “Un amigo pagaba un millón y medio de alquiler y se tuvo que ir porque tenía seis millones de pesos de gastos. No podés sostenerte así”, afirmó.
Elba aclaró que su planteo no responde a una posición partidaria, sino a su experiencia de cinco décadas como comerciante. “Tenemos que ayudarnos entre todos. Si entre todos nos ayudamos, salimos adelante”, expresó.