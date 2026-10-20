Región Centro: legislador cordobés pidió "bajar a cero las retenciones al sector agropecuario"

La eliminación de las retenciones al campo fue uno de los principales reclamos del legislador cordobés Leonardo Limia durante su participación en las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro, realizadas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. El dirigente cuestionó la política económica nacional y pidió medidas para fortalecer las economías provinciales.

En diálogo con Elonce, Limia destacó el trabajo conjunto entre los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, y valoró la participación del sector empresario en el encuentro. Consideró que la articulación entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba resulta fundamental para impulsar la actividad económica.

Leonardo Limia, legislador de Córdoba (Elonce)

"Es muy importante este trabajo que se está realizando para poner en valor el aparato productivo de la Región Centro", expresó el legislador, quien acompañó a la delegación cordobesa.

El reclamo por las retenciones al sector agropecuario

Limia sostuvo que las tres provincias comparten una fuerte vinculación con la producción agropecuaria, la agroindustria y la actividad industrial. En ese marco, consideró necesario que el Gobierno nacional adopte políticas orientadas a fortalecer esos sectores.

"La primera medida y la más importante es que el Gobierno nacional cumpla de una vez por todas y baje a cero las retenciones del sector agropecuario", afirmó.

El legislador argumentó que los recursos provenientes de los derechos de exportación podrían destinarse a inversiones dentro de las provincias productoras. Además, reclamó una distribución más equitativa de los impuestos vinculados con los combustibles.

Cuestionamientos a la distribución de recursos

Limia señaló que las provincias necesitan mayores inversiones en infraestructura para sostener su competitividad y mejorar las condiciones de producción.

"Hacen falta inversiones en obra pública", manifestó, al cuestionar que parte de los recursos recaudados por la Nación no regrese a las provincias mediante obras viales.

Finalmente, pidió que los fondos se distribuyan de manera más equitativa entre las jurisdicciones y no se concentren en Buenos Aires y su área metropolitana. Según expresó, esas inversiones permitirían fortalecer la actividad económica y generar empleo en el interior productivo del país.