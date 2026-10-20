Nuevo juicio por Micaela García: su padre pidió que Pavón cumpla la pena “que le corresponde”

El nuevo juicio por el femicidio de Micaela García comenzará el jueves 29 de octubre en Gualeguay y tendrá ocho audiencias. Néstor Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, será juzgado como presunto coautor de la violación y el asesinato de la joven.

La apertura de esta instancia, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vuelve a movilizar a la familia a más de nueve años del crimen. Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por el hecho ocurrido el 1 de abril de 2017.

En diálogo con Elonce, Néstor “Yuyo” García contó que prepara el debate junto a los abogados de la querella. “Esto revive un poco todo el hecho en sí”, expresó, y reconoció que le está costando “dormir de corrido en la noche”.

Las pruebas que buscará presentar la querella

El padre de Micaela García explicó cuál será la posición de la familia: “Nosotros estamos convencidos de que Néstor Pavón no solo encubrió, sino que fue partícipe de la violación y el femicidio de Mica”.

Además del señalamiento realizado por Wagner, mencionó testimonios que, según sostuvo, respaldan la hipótesis de la participación de una segunda persona. Entre ellos, el de quienes escucharon a Micaela dirigirse en plural a sus agresores cuando fue subida a un Renault Break.

También se refirió a una mujer que declaró haber visto a dos personas dentro del vehículo cuando regresaba del lugar donde después encontraron el cuerpo. García agregó el testimonio de un repartidor de carne y señaló que intentarán demostrar otras circunstancias durante las audiencias.

El reclamo por los tiempos de la Justicia

“Nos tiene que llamar la atención como sociedad que la Justicia se demore nueve años”, sostuvo García. Sobre la acusación contra Pavón, remarcó: “Para nosotros no tenemos duda, digamos, pero eso hay que demostrarlo”.

El entrevistado indicó que la familia solicitó la prisión preventiva cuando se resolvió realizar el nuevo juicio y se designó al tribunal. Explicó que el pedido fue rechazado porque los magistrados consideraron que no existía peligro de fuga.

El juicio por el femicidio de Micaela García abre una nueva instancia

Según precisó, Pavón estaba viviendo en Santiago del Estero y el tribunal le ordenó radicarse en Gualeguay veinte días antes del inicio del debate. García también cuestionó que hubiera recuperado la libertad sin llegar a permanecer tres años detenido por la condena anterior.

Cómo acompañará la familia el debate

La familia de Micaela García decidió asistir al comienzo del juicio y a la audiencia de alegatos. Para la primera jornada esperan la declaración de Andrea, la madre de la joven, quien realizó la denuncia por su desaparición.

“Vamos a estar acompañando”, expresó García. También señaló que esperan conocer la decisión del tribunal en la última audiencia, como ocurrió en el juicio anterior, y recibir posteriormente los fundamentos de la sentencia.

Su evaluación sobre la Ley Micaela

Consultado por la aplicación de la ley que lleva el nombre de su hija, García afirmó que “es bastante dispar” y cuestionó la falta de capacitaciones en el Gobierno nacional y el Congreso. A la vez, destacó que hay provincias y municipios que sostienen su implementación.

El padre de Micaela García valoró los cambios que observa en quienes recibieron formación: “La gente que transitó por la Ley Micaela toma decisiones desde el Estado de una manera diferente a como se las tomaba antes”. También consideró que permitió reconocer otras formas de violencia de género, además de la física, como la psicológica, económica, patrimonial, institucional y laboral.