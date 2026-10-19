Femicidio en Victoria: marcharon en silencio para pedir justicia por Fabiana Bruselario

La marcha por justicia para Fabiana Bruselario se realizó este lunes por la mañana en Victoria, donde unas 50 personas se movilizaron para reclamar el esclarecimiento de la muerte de la mujer de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en una zona de montes de Rincón del Doll.

La concentración comenzó alrededor de las 9:30 horas en la Plaza Mariano Moreno. Desde allí, los participantes caminaron hasta la Plaza San Martín y llegaron a las puertas de los Tribunales de Victoria, donde hicieron visible su pedido de justicia por la muerte de Andrea Fabiana Bruselario.

(LT39 Noticias)

La movilización se desarrolló en absoluto silencio, según reportó LT39 Noticias. Los asistentes llevaron pancartas con mensajes que reclamaban justicia y esclarecimiento del caso, en una manifestación que buscó acompañar el pedido de respuestas sobre las circunstancias en las que murió la mujer.

(Gentileza Sofía Bustos)

(Gentileza Sofía Bustos)

Investigan la muerte de Fabiana Bruselario

El cuerpo de Bruselario fue encontrado el viernes en una zona de montes de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. A partir del hallazgo, se inició una investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Por el hecho permanece detenido Cristian Díaz, de 33 años, quien fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

(LT39 Noticias)

En paralelo, para este lunes a las 9 estaba prevista la realización de la autopsia en Oro Verde. El examen forense será fundamental para establecer científicamente la causa de la muerte y aportar elementos a la investigación. Hasta el momento, no se informaron sus conclusiones.

(LT39 Noticias)

La situación judicial del detenido

La Fiscalía solicitará la prisión preventiva de Díaz mientras avanza la investigación. La medida deberá ser evaluada por la Justicia, en el marco del proceso judicial que busca determinar cómo ocurrió la muerte de Bruselario.

Mientras se esperan novedades de la causa, la movilización de este lunes reflejó el reclamo de un grupo de vecinos de Victoria que exige respuestas y el esclarecimiento de lo sucedido.

La investigación continúa abierta, con la autopsia como una de las pruebas centrales para determinar las circunstancias del fallecimiento de la mujer.