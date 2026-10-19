Mató a su pareja y llamó a su madre para confesar el crimen

Una mujer de 38 años fue asesinada a golpes en una vivienda de Valeria del Mar, provincia de Buenos Aires, y por el femicidio fue detenido su pareja, Cristian Navarro, de 45 años. El crimen ocurrió el sábado 17 de octubre y el cuerpo de la víctima, identificada como Aldana Novik Rojas, fue encontrado por su hijo de 12 años. Tras el ataque, el acusado llamó a su madre y le confesó que “se había mandado una cagada”.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Betbeder al 400. Según la reconstrucción de los investigadores, un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de la vivienda entre las 15 y las 17. Horas después, el hijo de la víctima regresó al domicilio y encontró a su madre sin vida.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, el niño había salido para participar de una actividad recreativa y no se encontraba en la propiedad cuando ocurrió el ataque. En el inmueble estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no era hija de Aldana y que posteriormente quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

La principal hipótesis de los investigadores indicó que Navarro atacó a su pareja con golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Después del crimen, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar la vivienda. Según las fuentes consultadas, las lesiones no fueron profundas ni revistieron gravedad.

Mientras era buscado por la Policía, Navarro se comunicó telefónicamente con su madre y le confesó lo ocurrido. Posteriormente, llamó a un amigo, a quien también le contó lo sucedido y le envió su ubicación para solicitarle ayuda.

La detención del acusado

Los investigadores habían identificado al amigo del sospechoso y monitoreaban la comunicación, lo que permitió establecer el lugar donde se encontraba Navarro.

La búsqueda terminó el domingo por la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar localizaron al acusado en un descampado de la localidad balnearia.

Debido a las heridas que presentaba, el hombre fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica. Allí permaneció detenido bajo custodia policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, encabezado por Leopoldo Mancinelli.

Navarro fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito que contempla una pena de prisión perpetua. Su declaración indagatoria estaba prevista para este lunes.

Según las fuentes judiciales, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se registraron antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los investigadores aguardaban el informe del Registro Nacional de Reincidencia para establecer si el detenido tenía antecedentes en otras jurisdicciones.

La pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año o un año y medio. Navarro había residido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y su última ocupación había sido como carnicero en el supermercado San José de Valeria del Mar.

El pedido de ayuda de Aldana antes de ser asesinada

Aldana Novik Rojas era peluquera desde hacía 20 años y madre de dos hijos, de 12 y 18 años. El pasado 2 de agosto había publicado un video en el grupo de Facebook “Trabajo Pinamar”, donde relató las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde su llegada a Valeria del Mar.

“Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, expresó al comenzar la grabación.

La mujer contó que se había mudado a la Costa Atlántica por problemas familiares y que no había logrado alcanzar estabilidad laboral ni económica.

“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, manifestó. También explicó que había intentado trabajar como peluquera en un espacio que le ofrecieron, pero que la actividad no había prosperado.

En el video, Aldana señaló que continuaba buscando empleo y que incluso había tenido que solicitar alimentos para su familia.

Además, relató que necesitaba reunir $1.100.000 para afrontar los gastos de una mudanza, correspondientes al depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Según explicó, había solicitado dinero prestado a conocidos, pero no había conseguido reunir la suma.