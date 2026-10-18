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Un auto se incendió por completo en la Ruta 12, cerca de Ceibas: el conductor se descompensó tras el incidente

El incendio ocurrió este domingo a la madrugada, a la altura del kilómetro 196, en sentido hacia Gualeguay. El conductor, de 46 años y oriundo de Buenos Aires, sufrió una descompensación y recibió asistencia médica.

18 de Octubre de 2026
El incendio ocurrió esta madrugada
El incendio ocurrió esta madrugada Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El incendio ocurrió este domingo a la madrugada, a la altura del kilómetro 196, en sentido hacia Gualeguay. El conductor, de 46 años y oriundo de Buenos Aires, sufrió una descompensación y recibió asistencia médica.

Un Renault Clio quedó completamente destruido por un incendio ocurrido este domingo 18 de octubre, cerca de las 0.20, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 196, en el tramo entre Ceibas y Gualeguay, en Entre Ríos.

 

El siniestro fue informado a los Bomberos Voluntarios de Ceibas, que dispusieron el inmediato desplazamiento del móvil N.º 8 del Destacamento Uno Médanos debido a la cercanía con el lugar.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo estaba completamente afectado por las llamas. La dotación realizó tareas de extinción y enfriamiento, y logró sofocar el fuego antes de que se propagara hacia los pastizales de la banquina.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El conductor sufrió una descompensación

 

Según informó el conductor, un hombre de 46 años domiciliado en Villa Luro, provincia de Buenos Aires, viajaba desde esa provincia hacia la ciudad de Victoria cuando se produjo el incendio.

 

A raíz de la situación, el hombre sufrió una descompensación, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Centro de Salud Médanos para que el personal sanitario lo asistiera.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Las pérdidas materiales fueron totales: el Renault Clio quedó completamente destruido por el fuego.

Intervinieron bomberos y Policía Caminera

 

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Caminera de Gualeguay y personal del servicio de auxilio del corredor vial.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

El operativo estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, a través del Destacamento Uno Médanos. La dotación había recorrido aproximadamente 12 kilómetros desde su base para llegar al sitio del incendio.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Tras finalizar las tareas de extinción y enfriamiento, el móvil regresó al cuartel a la 1.41.

Temas:

ceibas incendio de vehículo Ruta 12
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