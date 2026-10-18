Una cadena de estafas perjudicó a productores lácteos de Entre Ríos: cómo funcionaba la maniobra

Una investigación por estafas a productores lácteos de Colón, Villaguay, Gualeguaychú y Nogoyá permitió detectar una maniobra basada en compras telefónicas y comprobantes de pago falsos. Los responsables conseguían que se despachara la mercadería y después la revendían mediante redes sociales.

La pesquisa derivó en cinco allanamientos, durante los cuales se recuperó parte de los productos y se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos y dos camionetas. Una persona quedó identificada y supeditada a la causa.

Según informó la Policía de Entre Ríos, la investigación fue desarrollada por las áreas de Delitos Económicos y la Jefatura Departamental Colón. Las actuaciones permitieron reconstruir tanto el mecanismo utilizado para obtener los productos como su posterior traslado y comercialización.

Comprobantes falsos y una excusa para conseguir los envíos

Las operaciones comenzaban por teléfono. Una vez acordada la compra, los compradores enviaban comprobantes apócrifos con los que simulaban haber transferido el importe de la mercadería.

Para explicar por qué el dinero no aparecía acreditado, argumentaban que la operación se había realizado un viernes o durante el fin de semana y que el banco demoraría la transferencia. De esa manera, lograban que los productores lácteos despacharan los pedidos sin confirmar el ingreso del pago.

Los investigadores establecieron que una empresa de transporte trasladaba los productos sin participar de las estafas. La mercadería se descargaba en dos puntos específicos, donde era transferida a fletes locales para completar el recorrido.

Reventa por redes sociales y secuestro de vehículos

Los productos eran llevados a un domicilio de calle Gobernador Crespo y ofrecidos en redes sociales a un valor inferior al de mercado. La información policial no precisó en qué ciudad se encontraba esa vivienda.

Durante los procedimientos se secuestraron dos camionetas utilizadas para el transbordo de la mercadería. También se incautaron dispositivos telefónicos y dinero en efectivo, además de recuperarse una parte de los lácteos obtenidos mediante la maniobra.

La causa por estafas mantiene a una persona identificada y supeditada a la investigación. Los hechos detectados alcanzan a productores lácteos de cuatro departamentos entrerrianos y tienen como punto en común el uso de pagos simulados para obtener productos sin abonarlos.