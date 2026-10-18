Hizo un reclamo virtual, sufrió una estafa y el banco deberá indemnizarla con $5 millones

Una mujer de La Plata que sufrió una estafa después de realizar un reclamo por facturación recibirá una indemnización de $5 millones, además de la restitución de los dólares sustraídos. La Justicia confirmó una condena contra el Banco Provincia al considerar que sus controles no detectaron ni frenaron las operaciones sospechosas.

La víctima, de 40 años, había intentado resolver un inconveniente con una empresa telefónica. Durante ese trámite fue contactada por delincuentes que simularon ser personal de atención al cliente y consiguieron sus credenciales bancarias y códigos de seguridad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata ratificó una reparación de $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo. También confirmó la devolución de US$1.661, con un interés anual del 6%.

Cómo comenzó la estafa durante el reclamo

El episodio ocurrió el 9 de noviembre de 2022. La mujer inició una consulta por WhatsApp y fue derivada a un supuesto canal de atención en Twitter, donde los estafadores le dijeron que debía activar el débito automático utilizando el token de su cuenta bancaria.

Convencida de que cumplía con un procedimiento legítimo, entregó sus credenciales de home banking y códigos de seguridad en dos oportunidades. Con esa información, los delincuentes vendieron los dólares que tenía ahorrados y transfirieron el dinero a cuentas de terceros.

En la secuencia también se registraron movimientos por $278.500. Las operaciones se concretaron en menos de 15 minutos y, según la pericia informática, se realizaron desde una dirección IP localizada en Córdoba hacia cuentas de personas de esa provincia que no tenían antecedentes de transferencias con la clienta.

El aviso al banco mientras continuaban las operaciones

Los movimientos comenzaron a las 10.07 y la damnificada llamó al banco a las 10.15, cuando todavía se estaban efectuando transacciones. Para los jueces, una respuesta preventiva podía haber impedido o demorado las transferencias restantes.

La pericia detectó operaciones sucesivas sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos. La Cámara consideró insuficientes los mecanismos de seguridad y monitoreo de la entidad frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.

Los camaristas sostuvieron que haber entregado las claves bajo engaño no liberaba automáticamente al banco de responsabilidad por la estafa. También valoraron la rapidez de la denuncia y que la entidad hubiera rechazado el reclamo sin brindar explicaciones suficientes.

Por qué confirmaron la indemnización

Los $3 millones por daño moral fueron reconocidos por la pérdida de los ahorros y por los más de tres años de reclamos que debió afrontar la mujer. Para obtener la restitución del dinero, inició una demanda con la representación del abogado Marcelo Szelagowski.

Los $2 millones por daño punitivo respondieron al incumplimiento de las obligaciones de seguridad y a la conducta posterior del banco. El fallo cuestionó tanto la falta de una reacción eficaz ante las transferencias como la respuesta ofrecida a la damnificada.

La Cámara rechazó la apelación del Banco Provincia y confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 30 de abril de 2026. Además de mantener la indemnización y la devolución de los fondos por la estafa, impuso a la entidad las costas de la apelación.