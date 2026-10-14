Estafa con el carnet de manipulación de alimentos: cómo tramitarlo gratis y evitar engaños

Una nueva modalidad de estafa vinculada con el carnet de manipulación de alimentos generó preocupación en Paraná, luego de que una joven denunciara haber perdido $35.000 por una falsa propuesta laboral en una panadería de avenida Zanni. Ante esta situación, la directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos, Karina Meyer, explicó a Elonce que la emisión del documento es gratuita y brindó recomendaciones para evitar engaños.

El caso se conoció después de que una joven recibiera una supuesta oferta de trabajo en una panadería, donde le prometieron una remuneración de $40.000 diarios. Sin embargo, antes de comenzar sus tareas, le exigieron abonar $35.000 para gestionar el carnet obligatorio de manipulación de alimentos.

La damnificada realizó el pago, pero cuando se presentó en el establecimiento para comenzar a trabajar descubrió que había sido engañada. A partir de este episodio, las autoridades provinciales advirtieron sobre la importancia de verificar la autenticidad de las capacitaciones y los trámites.

El carnet de manipulación de alimentos es obligatorio

En diálogo con Elonce, Meyer explicó que el carnet constituye un requisito indispensable para todas las personas que trabajan en contacto con alimentos, independientemente de la actividad que desarrollen.

"El carnet de manipulador de alimentos es un carnet exigible y obligatorio para todos aquellos que manipulan alimentos en cualquier momento de la cadena agroalimentaria", señaló.

La funcionaria precisó que la exigencia alcanza tanto a quienes elaboran productos alimenticios como a quienes participan de su transporte, comercialización y distribución.

"Cuando se elaboran alimentos, se transportan, el que está en un local donde se venden alimentos necesita tener este carnet", detalló.

Además, explicó que la obligatoriedad está relacionada con la protección de la salud pública. "Tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, por supuesto, y la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos", sostuvo.

Cómo tramitar el carnet de manera gratuita

La directora del ICAB aclaró que el procedimiento para obtener el documento incluye una instancia de formación y una evaluación posterior.

"Para acceder a este carnet hay que hacer una capacitación, hay distintas modalidades o estrategias, hacer una evaluación y luego se gestiona el carnet", explicó.

En Entre Ríos, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología es el organismo encargado de emitir los documentos correspondientes a las capacitaciones realizadas.

"Nosotros dictamos capacitaciones, pero también en los municipios hay capacitadores e incluso hay capacitadores privados que pueden dictar este curso", indicó Meyer.

Sin embargo, advirtió que no cualquier persona está habilitada para ofrecer estas formaciones.

"No cualquiera puede dictar este curso. Este capacitador tiene que estar registrado con nosotros y hacer las gestiones correspondientes para el carnet", remarcó.

Respecto de los costos, la funcionaria fue clara: la emisión del carnet es gratuita y las capacitaciones brindadas por el organismo provincial también lo son.

"En el caso nuestro, las capacitaciones son gratuitas, las de muchos municipios también, y la emisión del carnet también es gratuita", confirmó.

Cabe aclarar que existen capacitadores privados habilitados, por lo que resulta importante consultar las condiciones de cada curso antes de inscribirse.

Cómo detectar una posible estafa

Meyer explicó que esta fue la primera situación de estas características de la que tomó conocimiento el organismo en Entre Ríos, aunque señaló que ya habían recibido referencias sobre maniobras similares en otras provincias.

"En la provincia es la primera vez que tenemos conocimiento, pero de otras provincias ya habíamos escuchado esta modalidad", manifestó.

La directora advirtió que una de las principales señales de alerta es que se ofrezca obtener el carnet de manera prácticamente inmediata, sin realizar la capacitación y evaluación correspondientes.

"Lo primero que les tiene que llamar la atención es que te ofrezcan un carnet de un día para el otro", sostuvo.

Luego aclaró que el trámite requiere distintas instancias administrativas y que una entrega inmediata no responde al procedimiento habitual.

Otra recomendación fue verificar que la persona que ofrece el curso esté autorizada por el organismo provincial.

"Cuando alguien les ofrece algo así, pueden consultarles quién es el capacitador y consultarnos a nosotros si ese capacitador está registrado", aconsejó.

El carnet es digital y puede consultarse en un padrón público

La funcionaria explicó que, una vez completada la capacitación y aprobada la evaluación, el documento se emite en formato digital.

"El carnet es digital. Una vez que el manipulador lo obtiene, puede consultar un padrón que es público en nuestra página y puede ver su carnet digital, que lo puede tener disponible o imprimirlo, como considere", detalló.

Este sistema permite verificar la existencia del documento y acceder a él sin necesidad de pagar por su emisión.

Por ese motivo, Meyer recomendó realizar consultas directamente con el organismo antes de entregar dinero a personas que ofrecen gestionar carnets mediante propuestas laborales.

Dónde consultar y cuáles son los horarios de atención

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología funciona en calle Tucumán 192, en Paraná, y dispone de diferentes canales para responder consultas relacionadas con las capacitaciones y la emisión de carnets.

Meyer explicó que las personas pueden comunicarse mediante el correo electrónico institucional o por teléfono.

Carnet de manipulación de alimentos: cómo se gestiona en Entre Ríos

"El correo electrónico institucional es ICAB, las siglas de nuestro instituto, arroba entrerios.gob.ar. Es la vía de comunicación más práctica para poder hacer este tipo de consultas", indicó.

Los datos de contacto brindados durante la entrevista fueron:

Dirección: Tucumán 192, Paraná.

Teléfono: 0343 423-5761.

Correo electrónico: icab@entrerios.gob.ar.

Horario de atención presencial: de 7 a 13.

"El correo se contesta en cualquier momento", agregó la directora.

Finalmente, desde el organismo provincial insistieron en la importancia de consultar por los canales oficiales, verificar que los capacitadores estén registrados y desconfiar de las ofertas que condicionen el ingreso a un supuesto empleo al pago inmediato de un carnet.