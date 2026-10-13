Estafa amorosa: jubilado fue estafado en 160.000 dólares por “una novia virtual”

Capturas de pantallas de la estafa virtual que sufrió Mario

Un hombre de 84 años perdió 160.000 dólares en una estafa virtual después de iniciar una relación sentimental por WhatsApp con una supuesta mujer que, según los especialistas que investigan el caso, había sido creada mediante inteligencia artificial. Durante cuatro meses, la víctima transfirió sus ahorros a una plataforma de inversiones fraudulenta sin sospechar que estaba siendo engañada.

El damnificado, identificado con el nombre ficticio de Mario para preservar su identidad, es viudo y tiene hijas adultas. Meses atrás comenzó a intercambiar mensajes con Luciana, una mujer que se presentaba como joven, atractiva y exitosa, con perfiles en redes sociales y LinkedIn, publicó La Nación.

Capturas de pantallas de la estafa virtual que sufrió Mario (gentileza btrconsulting.com)

Las conversaciones se volvieron frecuentes y el vínculo ganó confianza. Compartían fotografías, información familiar y mensajes personales, hasta que la supuesta novia lo convenció de invertir sus ahorros en una plataforma que prometía importantes ganancias.

Cómo perdió 160.000 dólares en cuatro meses

Mario comenzó a depositar dinero y observaba desde su teléfono cómo sus inversiones aparentemente crecían. Sin embargo, tanto la aplicación como la página web donde consultaba sus ganancias eran falsas.

En cuatro meses, el hombre entregó un total de 160.000 dólares. Parte del dinero fue llevado a una oficina de cambio informal de la City porteña, donde los billetes fueron convertidos en criptomonedas.

La estafa comenzó a quedar al descubierto cuando sus hijas le pidieron que intentara retirar parte de los fondos.

Capturas de pantallas de la estafa virtual que sufrió Mario (gentileza btrconsulting.com)

En ese momento, los responsables de la plataforma le exigieron nuevos depósitos para liberar el dinero. Tras varios pedidos adicionales, Mario se negó a continuar pagando.

Como consecuencia, su cuenta fue desactivada y Luciana dejó de responder sus mensajes de WhatsApp.

Sus hijas descubrieron el engaño

Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, relató el caso durante una exposición sobre cibercrimen y destacó el impacto emocional que sufrió la víctima. “Lo más difícil de este caso no fue la estafa en sí. ¡Mario no les creía a sus hijas que Luciana no existía!”, explicó.

Según el especialista, las mujeres descubrieron lo ocurrido cuando advirtieron que su padre estaba comenzando a endeudarse para continuar enviando dinero a la supuesta inversión.

Capturas de pantallas de la estafa virtual que sufrió Mario (gentileza btrconsulting.com)

La investigación permanece abierta y busca reconstruir el recorrido de los fondos. Uno de los puntos centrales es identificar a quienes recibieron el dinero antes de convertirlo en activos virtuales.

Qué es el fraude romántico y cómo funciona

La modalidad utilizada en este caso se conoce como Pig Butchering, una estafa basada en la construcción progresiva de confianza.

Los delincuentes establecen relaciones sentimentales o de amistad durante semanas o meses y luego inducen a las víctimas a invertir dinero en plataformas financieras falsas.

Inicialmente, los sitios muestran ganancias ficticias e incluso pueden permitir pequeños retiros para generar credibilidad. Cuando la persona intenta recuperar sumas importantes, aparecen exigencias de nuevos pagos, supuestos impuestos o comisiones.

La inteligencia artificial permite automatizar conversaciones, generar perfiles creíbles y mantener contactos simultáneos con numerosas víctimas.

Las estafas virtuales crecen en Argentina

Según el relevamiento 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en Argentina se registraron 50.155 estafas y defraudaciones asistidas virtualmente.

A esa cifra se sumaron 72.953 estafas tradicionales. En conjunto, ambas modalidades representaron una proporción significativa de los delitos contra la propiedad.

El informe de BTR Consulting advirtió que los ciberdelincuentes utilizan cada vez más herramientas de inteligencia artificial para personalizar mensajes, suplantar identidades y crear plataformas fraudulentas.

También señaló que más de la mitad de los incidentes de seguridad informática reportados en ámbitos estatales e institucionales argentinos corresponden a modalidades de phishing o ciberfraude.

Cómo evitar caer en una estafa romántica

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones cuando una persona conocida exclusivamente por internet propone inversiones o solicita transferencias de dinero.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

-Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, especialmente cuando provienen de contactos recientes.

-Verificar la identidad de las personas con las que se establece una relación virtual y no confiar únicamente en fotografías o perfiles de redes sociales.

-No transferir dinero a plataformas desconocidas sin comprobar su legitimidad.

-Evitar pagos adicionales para liberar supuestas ganancias, una de las señales habituales de fraude.

-Consultar con familiares o personas de confianza antes de comprometer ahorros importantes.

-Conservar mensajes y comprobantes de transferencias para realizar una denuncia si se detecta un engaño.

El caso de Mario refleja cómo las estafas digitales pueden combinar manipulación emocional, falsas oportunidades financieras e inteligencia artificial para obtener grandes sumas de dinero.

Mientras continúa la investigación para intentar recuperar sus ahorros, el hombre todavía enfrenta las consecuencias económicas y personales de una relación que, según los especialistas, nunca existió.