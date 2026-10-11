Identificaron en el Túnel Subfluvial a falso cazatalentos acusado de estafas y abuso sexual

Sebastián Emilio Infanzón, periodista partidario de Boca Juniors investigado en Entre Ríos por presuntas estafas y abuso sexual, fue identificado durante un procedimiento policial en el puesto de control vial del Túnel Subfluvial. La intervención se realizó a partir de un requerimiento judicial vinculado con el expediente que se tramita en Paraná.

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, que constató la identidad del hombre y cumplió con la notificación de medidas restrictivas.

La actuación respondió a una solicitud de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná, en el marco del legajo caratulado “Infanzo Sebastián Emilio y otros s/ Estafa”. Además de notificar las disposiciones judiciales, se requirió que el involucrado aportara un número telefónico de contacto.

Qué ocurrió en el puesto de control del Túnel Subfluvial

De acuerdo con el informe policial, los efectivos del Puesto de Control Vial Túnel intervinieron para dar cumplimiento a un requerimiento de la Justicia entrerriana.

Durante el procedimiento se constató la identidad de Sebastián Emilio Infanzón, quien figura en una investigación penal que tuvo amplia repercusión pública por las denuncias formuladas en su contra.

La medida consistió en notificar al hombre sobre disposiciones restrictivas vinculadas con el expediente judicial y solicitarle un teléfono de contacto.

Procedimiento en el Túnel Subfluvial (foto Policía de Entre Ríos)

El antecedente de su detención en Córdoba

El periodista partidario de Boca Juniors había sido detenido en abril de 2024, cuando se encontraba en la ciudad de Córdoba con motivo de una competencia futbolística.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina, después de una investigación desarrollada durante aproximadamente tres meses por la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

Según la información difundida entonces por Infobae, Infanzón fue interceptado cuando salía de un hotel de la capital cordobesa.

La detención se produjo en el marco de una causa que reunía denuncias por presuntas maniobras de estafa y una acusación por abuso sexual.

Tras su traslado y las correspondientes actuaciones judiciales, permaneció privado de su libertad de manera preventiva mientras avanzaba la investigación.

Posteriormente, una resolución judicial dispuso que continuara el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Qué medidas le había impuesto la Justicia de Paraná

En una audiencia realizada después del vencimiento de su prisión preventiva, la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió no prorrogar la detención de Infanzón.

La magistrada dispuso que tanto el periodista como su pareja, también vinculada con el expediente, continuaran sometidos al proceso judicial bajo medidas de coerción.

Entre las condiciones informadas en aquella oportunidad se encontraban la prohibición de salir del país sin autorización, la restricción de ingresar a Paraná salvo por citaciones judiciales y la prohibición de mantener contacto con los denunciantes.

Además, debían presentarse determinados días de la semana ante una dependencia policial cercana a su domicilio.

La resolución había sido cuestionada por los fiscales Leandro Dato, Oscar Sobko y Cristian Giunta, quienes manifestaron su intención de recurrir la decisión.

No obstante, el parte policial correspondiente al reciente procedimiento en el Túnel Subfluvial no especifica si aquellas medidas permanecen vigentes en los mismos términos o si fueron modificadas posteriormente.

Sebastián Infanzón, acusado de estafar a varias familias de Paraná haciéndose pasar por representante de fútbol y además denunciado por abuso sexual (archivo Infobae)

Las denuncias por presuntas estafas

Uno de los ejes de la investigación judicial se relaciona con denuncias presentadas por familias que aseguraron haber entregado dinero a Infanzón a cambio de supuestas gestiones para impulsar la carrera deportiva de sus hijos.

De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, tres familias denunciaron pagos que rondaban los 6.000 euros, realizados en agosto de 2023.

Los denunciantes sostuvieron que el periodista les había prometido contactos con representantes de futbolistas profesionales y posibilidades de acceder a instituciones deportivas de primer nivel.

Según esa versión, Infanzón se habría presentado como abogado vinculado con Fernando Hidalgo, representante de futbolistas, y habría utilizado esa supuesta relación para generar confianza.

La investigación también incluyó conversaciones por mensajería en las que, según los denunciantes, el acusado se habría hecho pasar por un representante deportivo.

Entre las promesas atribuidas al supuesto intermediario figuraba la posibilidad de facilitar el ingreso de un joven al Real Madrid.

Estas circunstancias forman parte de las acusaciones investigadas y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de culpabilidad.

La acusación por abuso sexual

El expediente también incluye una denuncia por abuso sexual presentada por una mujer que afirmó haber sido engañada mediante una supuesta gestión judicial.

Según la acusación difundida por fuentes del caso, Infanzón le habría asegurado que podía intervenir para resolver un expediente que presuntamente existía en su contra.

La denunciante sostuvo que el hombre habría utilizado esa situación para exigirle encuentros sexuales bajo el pretexto de una relación laboral.

De acuerdo con la información publicada, los hechos denunciados habrían ocurrido durante abril y mayo de 2023.

La investigación sobre este episodio involucra también a otras personas, según los antecedentes difundidos.

La acusación continúa siendo una denuncia que debe ser evaluada por la Justicia, y no se informó en el material disponible sobre una sentencia condenatoria firme.