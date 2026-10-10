Desarticularon en Entre Ríos a una banda de estafadores que operaba en Misiones y Buenos Aires: tres detenidos

Una banda de estafadores fue desarticulada tras una investigación de la Policía de Entre Ríos que permitió realizar siete allanamientos en Misiones, Buenos Aires y CABA. Hay tres detenidos y secuestraron armas, celulares, documentación y elementos vinculados a vehículos.
Una banda de estafadores que operaba desde las provincias de Misiones y Buenos Aires fue desarticulada mediante una investigación encabezada por personal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, de la Policía de Entre Ríos. El operativo incluyó siete allanamientos en distintas jurisdicciones, permitió detener a tres personas y recuperar numerosos elementos considerados de interés para la causa.
La organización investigada utilizaba una modalidad delictiva conocida como enganche y, según la información policial, tenía a sus principales responsables en Misiones, mientras que otros integrantes operaban desde Buenos Aires. Entre los damnificados se encuentran principalmente vecinos del departamento Islas del Ibicuy, además de una persona de Chajarí, en el departamento Federación.
La investigación se extendió durante más de un mes y estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Islas del Ibicuy. Los efectivos desarrollaron tareas técnicas, análisis y entrecruzamiento de información, en coordinación con la Policía Federal Argentina y la Policía de Misiones.
Tres allanamientos y dos detenidos en Capital Federal
Como resultado de las tareas investigativas, la Justicia dispuso una serie de allanamientos y registros domiciliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones.
En Capital Federal se concretaron tres procedimientos, encabezados por el subjefe de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy junto con personal de la Policía Federal Argentina.
Durante los operativos fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Además, los investigadores secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares, documentación, cheques, sellos, dispositivos de cobro tipo Posnet, pendrives y tarjetas de crédito.
Los elementos incautados quedaron incorporados a la causa para su correspondiente análisis, debido a su posible vinculación con las maniobras investigadas.
Una mujer detenida en la provincia de Buenos Aires
En territorio bonaerense se realizaron otros dos allanamientos, también mediante un trabajo coordinado con efectivos de la Policía Federal Argentina.
Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron detener a una mujer mayor de edad, señalada en el marco de la investigación por las presuntas estafas.
Durante las diligencias, el personal policial secuestró un teléfono celular y una computadora portátil tipo netbook, dispositivos que serán examinados como parte de las actuaciones judiciales.
Operativos en Misiones y elementos vinculados a vehículos
En la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, se concretaron otros dos allanamientos y registros domiciliarios.
En estos procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares, dos chapas patentes correspondientes a una Volkswagen Amarok y una carpeta vinculada con un Peugeot 208.
También se incautó documentación correspondiente a dos camionetas Volkswagen Amarok de interés para la investigación, además de una llave de contacto de uno de esos vehículos.
Según la información oficial, los procedimientos permitieron reunir elementos relacionados con la actividad de la organización investigada, aunque no se precisaron los montos de las estafas ni la cantidad total de víctimas.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia entrerriana
Los tres detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2 de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Natalia Lorena Céspedes, con intervención de la Fiscalía de Villa Paranacito, encabezada por Gastón Popelka.