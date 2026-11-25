Un camionero argentino habría simulado un asalto y secuestro en Chile para apoderarse de un cargamento de alimentos para perros valuado en 70 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 120 millones de pesos argentinos. Por el hecho, siete personas fueron detenidas e imputadas por asociación ilícita y hurto simple.

El episodio ocurrió la semana pasada en el bypass de la Autopista Los Libertadores, en inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes, en el sector conocido como El Sauce.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Los Andes y detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Lampa, permitió establecer que la denuncia habría sido falsa y que el conductor habría planificado la maniobra junto con seis ciudadanos chilenos.

Cómo descubrieron el falso secuestro

En su denuncia inicial, el transportista aseguró que había sido interceptado por un grupo de delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego, lo privaron de su libertad y se apoderaron del camión con la mercadería.

Según su versión, los supuestos asaltantes lo trasladaron hasta la comuna de Lampa, donde posteriormente fue liberado. A partir de su declaración, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en un operativo el viernes pasado.

Mediante el seguimiento de la señal GPS, los investigadores localizaron el camión y su acoplado dentro de una propiedad ubicada en inmediaciones del cruce de las rutas Santa Teresa y El Colorado, donde estaban descargando los alimentos para mascotas.

Del procedimiento participaron agentes de Seguridad Pública de la Municipalidad de Colina, efectivos de Carabineros y de la PDI, con apoyo de helicópteros y drones. Durante el operativo fueron detenidas seis personas y se recuperó la totalidad de la carga.

Foto: Los Andes

El camionero argentino habría sido cómplice

Las diligencias posteriores permitieron detectar inconsistencias en la denuncia y determinar que el supuesto asalto no habría ocurrido.

El fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso Varas, explicó en declaraciones al medio chileno Los Andes Online que las primeras investigaciones indicaron que no se trató de un robo con violencia, sino de un hurto que habría sido facilitado por el propio conductor del transporte internacional.

Ante estos elementos, la Justicia ordenó la detención del camionero argentino, identificado por las iniciales F.E.M., oriundo del departamento mendocino de Las Heras. El arresto se concretó durante el fin de semana, menciona Los Andes Online.

Tres imputados quedaron en prisión preventiva

Los siete sospechosos fueron formalmente imputados durante una audiencia reservada que se desarrolló el lunes en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Además del transportista argentino, quedaron involucrados seis ciudadanos chilenos, identificados por las iniciales N.A.P.M., M.A.M.R., A.D.P.S., A.E.F.F., V.A.V.R. y J.M.V.P., con domicilios en las comunas de Colina, Huechuraba, Conchalí y Casablanca.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el camionero y otros dos acusados, mientras que requirió medidas cautelares de menor intensidad para los cuatro restantes.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada Valeria Crosa Chiappe hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación. Los tres imputados que quedaron en prisión preventiva fueron trasladados a la cárcel de Los Andes.

Por último, el fiscal confirmó que continuarán las investigaciones para determinar si la presunta organización delictiva estuvo vinculada con otros hechos similares registrados durante los últimos meses en inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes.