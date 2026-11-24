REDACCIÓN ELONCE
El especialista en clínica médica explicó a Elonce cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata, cómo se detecta y qué hábitos ayudan a cuidar la salud masculina. Destacó la importancia de realizar consultas médicas aun en ausencia de síntomas.
La prevención del cáncer de próstata y su detección temprana fueron los principales temas abordados por el doctor Ariel Gómez, especialista en clínica médica, durante una entrevista con Elonce. En el marco de Noviembre Azul, el profesional destacó la importancia de generar conciencia sobre los controles médicos y el cuidado de la salud masculina.
"Muchas veces a los varones nos cuesta más tomar la iniciativa de ir al médico cuando no tenemos ningún dolor o molestia", expresó Gómez, quien señaló que esta situación es frecuente entre los pacientes que llegan a su consultorio.
El especialista explicó que la próstata es una glándula ubicada debajo de la vejiga, que rodea la uretra y produce parte del líquido seminal. Con el paso de los años, puede aumentar de tamaño y ocasionar diferentes problemas de salud.
Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata
Gómez explicó que existen distintas enfermedades prostáticas, como la prostatitis y la hiperplasia prostática benigna. Esta última consiste en el agrandamiento de la glándula y puede generar síntomas similares a los del cáncer, aunque no se trata de un tumor maligno.
Entre las manifestaciones que requieren una consulta médica, mencionó la dificultad para comenzar a orinar, la disminución de la fuerza del chorro urinario, la necesidad de orinar frecuentemente durante el día y la noche, la incontinencia y el goteo posterior a la micción.
También señaló que puede aparecer sangre en la orina o en el semen y, en etapas avanzadas, dolor persistente en la zona pélvica. Sin embargo, la ausencia de molestias no descarta la enfermedad, por lo que resulta importante evaluar la necesidad de realizar controles.
A qué edad deben comenzar los controles de próstata
Entre los principales factores de riesgo, el médico mencionó la edad, los antecedentes familiares, las mutaciones genéticas y la ascendencia africana. La frecuencia de esta enfermedad aumenta especialmente después de los 50 años.
"Si no tenemos antecedentes familiares, como máximo, a partir de los 50 tenemos que ir con nuestro médico de cabecera y allí charlar a ver cuáles son los controles que vamos a hacer", recomendó el profesional.
En aquellas personas con antecedentes familiares, la consulta debería adelantarse a los 40 o 45 años, dependiendo de la cantidad de familiares afectados y de la edad en la que fueron diagnosticados.
Cómo se detecta el cáncer de próstata y cuáles son los tratamientos
Gómez explicó que dos herramientas utilizadas para evaluar la salud prostática son el análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal. Aclaró que un resultado elevado del PSA no necesariamente indica la presencia de cáncer y que debe interpretarse junto con otros estudios.
"El tacto rectal aporta mucha información", destacó el especialista, quien consideró necesario desmitificar este procedimiento médico y remarcó la importancia de consultar con un urólogo, particularmente cuando existen antecedentes familiares.
Respecto del tratamiento, indicó que dependerá de las características del tumor y de las condiciones de cada paciente. Algunos casos requieren medicación o cirugía, mientras que otros, de evolución lenta, pueden mantenerse bajo vigilancia médica. "No todos los tumores de próstata son iguales", advirtió.
Qué hábitos ayudan a cuidar la salud prostática
El especialista aclaró que no existe una medida específica que garantice la prevención de la enfermedad. No obstante, recomendó mantener un peso saludable, realizar actividad física, llevar una alimentación equilibrada, reducir el consumo de productos ultraprocesados y chacinados, evitar el tabaquismo y moderar la ingesta de alcohol.
"Son todos elementos generales que hacen una buena salud y a nuestra próstata también la ayudan a estar saludable", manifestó Gómez, al destacar la importancia de incorporar hábitos saludables de manera sostenida.
Finalmente, el médico señaló que, según las estadísticas que citó, la mortalidad por cáncer de próstata en Argentina disminuyó un 36% entre 2014 y 2024. Vinculó esta evolución con la concientización y la detección precoz, e invitó a quienes tengan dudas a consultar con un profesional para determinar qué controles necesitan.