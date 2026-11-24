El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Los Charrúas la inauguración de las obras de refacción integral de la comisaría. La intervención fue ejecutada por la Policía de Entre Ríos y demandó una inversión estimada en 80 millones de pesos.

Del acto participaron la intendenta Fabiana Imoberdorff, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía provincial, Claudio González. Los trabajos comprendieron la sede principal, las viviendas de servicio y la renovación de equipamiento.

La obra abarcó una superficie de 80 metros cuadrados en el edificio ubicado en Helena Larroque de Raffo 670. Allí se repararon los techos, se renovó la instalación eléctrica y se reemplazaron aberturas y pisos.

Qué mejoras se realizaron en la dependencia

Las tareas incluyeron el acondicionamiento de las oficinas de Expedientes y Judiciales, los sanitarios y la cocina-comedor. También se recuperaron las dos viviendas destinadas al jefe y al subjefe de la dependencia.

Además, se reparó el móvil policial J.P. N.º 1451. El municipio de Los Charrúas aportó los recursos para el techado, mientras que la Jefatura Departamental Concordia y la Dirección de Administración y Logística financiaron las demás intervenciones.

“Esta puesta en valor de la comisaría es un trabajo en conjunto entre la policía, la provincia y el municipio”, destacó Frigerio. El mandatario sostuvo que la iniciativa busca mejorar las condiciones en las que trabaja el personal.

Preparan la licitación de un playón polideportivo

Durante la ceremonia, el gobernador confirmó que se realizan estudios para construir un nuevo playón polideportivo comunal. La inversión prevista supera los 200 millones de pesos.

“Estamos con los estudios para la licitación”, indicó Frigerio, quien anticipó que esperan comenzar próximamente los trabajos. El proyecto se encuentra, por lo tanto, en una instancia previa al llamado licitatorio.

Imoberdorff, por su parte, valoró la coordinación con la Provincia para atender necesidades locales. “Creemos en la transparencia, creemos en el orden y creemos que nos debemos a la comunidad”, expresó.

El balance provincial de las refacciones

Las autoridades informaron que ya se refaccionaron y pusieron en valor 60 comisarías en Entre Ríos. De ese total, 24 corresponden a la jurisdicción departamental de Concordia.

Roncaglia destacó también las tareas de esa Departamental contra el narcomenudeo. Según señaló, es la que realiza más allanamientos vinculados con esa problemática.

En el cierre, el gobernador reiteró su objetivo de renovar las dependencias y completar el equipamiento policial. La intervención en Los Charrúas forma parte de ese plan, que comprende edificios, patrulleros, armas, chalecos y uniformes.