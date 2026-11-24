El Gobierno provincial aseguró que más del 80% de los docentes concurrió este martes 24 de noviembre a las escuelas de Entre Ríos. El dato fue difundido por el Consejo General de Educación (CGE) durante la primera jornada del paro convocado por AGMER y AMET.

Según el organismo, la información surge de su sistema de monitoreo digital y comprende establecimientos de los 17 departamentos. El relevamiento oficial indicó que ocho de cada diez educadores asistieron a sus tareas habituales.

Desde el CGE sostuvieron que el resultado mantiene la tendencia observada en anteriores medidas de fuerza. El porcentaje corresponde a presencialidad docente y fue presentado por las autoridades como indicador del funcionamiento de las instituciones.

El paro continuará este miércoles

AGMER y AMET convocaron a una huelga para este martes y miércoles en rechazo al cierre de la negociación paritaria. Ambos sindicatos cuestionaron la decisión del Gobierno provincial de aplicar por decreto la propuesta salarial que había sido rechazada.

La última audiencia se realizó el viernes 13 de noviembre, cuando los cuatro gremios docentes rechazaron la oferta. Las organizaciones solicitaron una nueva instancia de negociación, que quedó prevista para el viernes 20.

Sin embargo, el Ejecutivo anunció el lunes 16 que otorgaría el incremento por decreto. AGMER informó que recibió la notificación formal del cierre de la negociación dos horas antes de la audiencia programada.

Los reclamos de los sindicatos docentes

AGMER cuestionó lo que consideró un vaciamiento del ámbito paritario y sostuvo que fue la quinta vez en el año que se dispuso una suba sin acuerdo. También señaló diferencias entre el anuncio oficial y documentación previa que indicaba que la negociación continuaba.

AMET, por su parte, reclamó una recomposición que jerarquice la tarea docente. A ese planteo sumó pedidos por el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

El sindicato de enseñanza técnica también expresó objeciones sobre el sistema previsional provincial. En ese contexto, ratificó las dos jornadas de paro en las escuelas alcanzadas por la convocatoria.

El CGE confirmó descuentos por los días no trabajados

La vocal del CGE, Carla Duré, confirmó que se descontarán las jornadas a quienes adhieran a la huelga. La funcionaria sostuvo que el criterio también se aplica en otras provincias y aseguró que se respeta el derecho de paro.

Duré recordó que el incremento dispuesto por el Gobierno provincial comenzará a aplicarse desde noviembre. La medida establece una suba general del 4% y eleva el piso salarial del cargo inicial de $910.000 a $1.000.000.

Mientras los gremios mantienen la protesta para este miércoles, el CGE destacó la asistencia registrada en las escuelas durante la primera jornada. La negociación salarial y la decisión de efectuar descuentos continúan entre los puntos de conflicto.