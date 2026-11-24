El Episcopado advirtió sobre el impacto de las apuestas en niños y jóvenes. Reclamó que se trate el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y alertó sobre las consecuencias de las demoras.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió a los senadores que avancen con la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas online, cuyo tratamiento permanece pendiente desde hace dos años. Advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario y reclamó una respuesta urgente ante el impacto de esta problemática en niños, adolescentes y jóvenes.
En una carta abierta dirigida a los legisladores, los obispos retomaron palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país, cuando afirmó que "es un soplo la vida... pero perdura el bien". A partir de esa reflexión, plantearon la responsabilidad de cuidar la dignidad de las personas y defender el futuro de las nuevas generaciones.
La Iglesia advirtió sobre las consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea, una realidad que afecta a cada vez más familias. "Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran", señalaron. También alertaron sobre los casos más dolorosos, en los que aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio.
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la CEA consideraron que la situación exige una respuesta legislativa y cuestionaron que un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados hace dos años aún no haya sido debatido en el Senado. "Que una iniciativa de esta importancia pueda quedar sin siquiera ser tratada interpela directamente la responsabilidad de nuestros legisladores frente a tantas familias argentinas", sostuvieron.
En ese sentido, solicitaron que la cámara alta avance con la aprobación de la iniciativa y remarcaron que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede quedar sujeta a nuevas postergaciones. "La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", expresaron, al reclamar que la discusión no quede atrapada en dilaciones.
Una responsabilidad frente a la vida
Los obispos también reclamaron que los representantes hagan pública su posición frente a esta problemática y advirtieron que la falta de tratamiento no puede convertirse en una forma de respuesta. "La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta", afirmaron.
En el tramo final de la carta, dirigida a los senadores, insistieron: "Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley". Y agregaron que dejarlo morir sería también formar parte de "esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".
El documento lleva las firmas del arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA; del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; de monseñor Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y de monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. Los prelados concluyeron con un llamado a asumir la responsabilidad de cuidar la vida: "Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece".