El fenómeno El Niño mantiene a unas 4.000 personas fuera de sus hogares en Corrientes y Chaco, pese al lento descenso que comenzó a registrar el río Paraná. Los afectados permanecen alojados en centros de evacuación o viviendas de familiares, mientras los especialistas anticiparon un nuevo incremento de los caudales durante los próximos días, aunque de menor magnitud que el registrado en octubre.

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Federal de Santa María, de Brasil, indicaron que los ríos de la región podrían experimentar un nuevo repunte, sin alcanzar los máximos registrados durante la creciente que comenzó a mediados de octubre, publicó Clarín.

En la capital correntina, el hidrómetro registró 7,64 metros el 22 de octubre, tras lo cual comenzó un período de estabilidad y posterior descenso. Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el 13 de noviembre la altura había disminuido hasta los 6,72 metros y, durante los siguientes siete días, bajó otros 82 centímetros.

Por qué es tan lento el descenso del río Paraná

La disminución del nivel del río estuvo asociada a una reducción de las precipitaciones en las altas cuencas durante la primera quincena de noviembre. Los relevamientos de las universidades argentina y brasileña indicaron que las lluvias disminuyeron un 56% en la cuenca del río Iguazú hasta el 14 de noviembre y un 71% en el área incremental hasta Corrientes. En el conjunto de la cuenca del Plata, la reducción alcanzó el 43%.

El ingeniero hidrólogo Juan Borus, referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico (SiAH) del INA, explicó que el agua acumulada en los valles aluviales y las islas demora el escurrimiento. A esto se sumaron la elevada humedad atmosférica, la saturación de los suelos y la perspectiva de nuevas precipitaciones.

El especialista anticipó que el Paraná Inferior, comprendido entre Santa Fe y el Río de la Plata, permanecerá con niveles elevados durante al menos un mes más.

Fenómeno El Niño y creciente del río Paraná (foto Juano Tesone / Clarín)

Anticipan un nuevo repunte, pero inferior al de octubre

Borus explicó que las condiciones hidrológicas y meteorológicas podrían sostener los niveles del río por encima de los valores habituales para esta época del año.

“El escenario más probable no es que volvamos a tener un gran pico de crecida —el río no superaría los 6,50 metros en la ciudad de Corrientes—, pero sí un sostenimiento de ese aporte que haga que no afloje”, explicó el especialista.

En relación con las precipitaciones previstas para los últimos meses del año, agregó: “La tendencia climática era que entre noviembre y diciembre tendríamos lluvias muy por encima del promedio y hasta ahora hubo pocas”.

El pico de la creciente se estabiliza en Paraná

El referente del INA analizó las particularidades del actual episodio de El Niño y su impacto sobre los principales cursos de agua del Litoral.

“No hay dos fenómenos de El Niño que nos hayan pegado de la misma forma. En esta oportunidad se manifestó fuertemente sobre el río Paraná”, señaló Borus, al recordar que el curso de agua superó los niveles de evacuación en distintas localidades de Corrientes y Chaco.

Respecto de la evolución de la onda de crecida aguas abajo, precisó que “actualmente el pico de la creciente se está estabilizando en la zona de Paraná”.

El hidrólogo también diferenció el comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay. Mientras que en el primero el agua tarda más en regresar a su cauce natural después de ocupar los valles aluviales, en el segundo tanto las crecidas como los descensos se producen de manera más rápida.

Yacyretá registró caudales récord durante octubre

Los informes hidrológicos de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá reflejaron el incremento del volumen de agua durante los últimos meses. En agosto, el caudal osciló entre los 9.000 y 12.800 metros cúbicos por segundo, mientras que en septiembre promedió los 16.904 metros cúbicos por segundo.

Durante octubre, el caudal promedio alcanzó los 28.800 metros cúbicos por segundo, un récord para ese período. Los valores máximos se acercaron a los 40 millones de litros de agua por segundo, según los registros oficiales.

En su último informe, la Entidad Binacional Yacyretá indicó que el caudal permanecía un 95% por encima de lo esperado para esta época del año, aunque anticipó una disminución durante los próximos días.

“Para los próximos días se prevé la continuidad de la tendencia bajante de los caudales afluentes, con niveles aguas abajo de la Central que acompañarán dicha evolución”, señaló el organismo.

Sin embargo, advirtió que a mediano plazo podrían registrarse precipitaciones acumuladas significativas capaces de modificar esa tendencia. Las proyecciones inmediatas indicaron que el caudal efluente oscilaría entre los 18.000 y 21.000 metros cúbicos por segundo.

Fenómeno El Niño y creciente del río Paraná (foto Juano Tesone / Clarín)

El Niño continuará durante los próximos meses

El informe elaborado por la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Federal de Santa María precisó que el río Paraná permaneció durante más de un mes por encima de los niveles de alerta.

“Para el Área Metropolitana del Gran Resistencia, la persistencia de las aguas altas seguía condicionando los accesos ribereños y la descarga de los desagües”, indicaron los especialistas.

El documento también señaló que, pese a la reducción de las precipitaciones respecto de octubre, los caudales descargados por Yacyretá continuaron elevados después del máximo registrado.

Asimismo, el informe consignó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) clasificó al actual fenómeno El Niño como de intensidad fuerte y estimó en un 100% la probabilidad de que la fase cálida persistiera entre noviembre y enero.