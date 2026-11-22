Entre Ríos reforzó obras y operativos ante El Niño

El Gobierno de Entre Ríos implementó un plan de prevención y asistencia frente al fenómeno El Niño, con obras hidráulicas, defensas costeras, equipamiento de emergencia y medidas de acompañamiento a las familias y productores afectados por las inundaciones. Las acciones comenzaron en agosto, cuando el gobernador Rogelio Frigerio encabezó reuniones con intendentes y funcionarios provinciales para coordinar respuestas ante posibles contingencias hídricas.

La estrategia incluyó intervenciones en arroyos y canales, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, incorporación de recursos para las fuerzas de seguridad y preparación de insumos sanitarios. También se establecieron mecanismos de asistencia social para las localidades expuestas a las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

El 20 de agosto, Frigerio reunió a autoridades municipales y provinciales para evaluar los recursos disponibles y establecer criterios de trabajo conjunto. Una semana después, el 27 de agosto, el Gobierno declaró la emergencia hídrica por 180 días, una medida destinada a agilizar procedimientos administrativos y fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones

Uno de los principales ejes del plan fue la ejecución de trabajos de limpieza, saneamiento y readecuación de arroyos y canales para mejorar el escurrimiento del agua y disminuir los anegamientos.

Las intervenciones alcanzaron los arroyos Tala, Hondo y Manzores, además de distintos cursos de agua de Villa Paranacito y sectores de los departamentos Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria.

En La Paz, también se planificaron obras en la desembocadura del arroyo Cabayú Cuatiá, con el objetivo de mejorar el comportamiento del cauce y reducir los procesos de erosión que afectan la infraestructura portuaria.

Por otra parte, en Gualeguay se presentó un proyecto para readecuar los principales canales rurales, facilitar el drenaje de excedentes hídricos y reducir los anegamientos tanto en sectores urbanos como en caminos utilizados por la producción.

Incorporaron tecnología para monitorear las crecidas

En Gualeguaychú, el Gobierno provincial avanzó en el fortalecimiento del sistema de alerta temprana mediante la incorporación de cuatro medidores ultrasónicos de nivel de agua, junto con paneles solares y baterías.

El equipamiento permitirá ampliar el seguimiento de los cursos de agua y contar con información para anticipar posibles situaciones de riesgo.

Además, la Dirección de Hidráulica incorporó una excavadora hidráulica Komatsu PC210, destinada a realizar trabajos en ríos, arroyos y canales. La adquisición permitió reforzar la capacidad operativa del organismo y ampliar las intervenciones con maquinaria propia.

Estas medidas formaron parte de la estrategia provincial para combinar obras de infraestructura con herramientas de monitoreo y prevención.

Defensas costeras en Paraná y Victoria

La creciente de los ríos también motivó trabajos de protección en sectores ribereños. Vialidad Provincial, Defensa Civil y la Policía de Entre Ríos coordinaron acciones con los municipios de Paraná y Victoria para reforzar las defensas costeras.

En Paraná se trasladó arena a Puerto Sánchez y Bajada Grande, donde se llenaron y distribuyeron bolsas destinadas a proteger los sectores expuestos al avance del agua.

En Victoria, los equipos provinciales acompañaron las tareas de contención desarrolladas en Rincón del Doll, una de las zonas incluidas en el operativo preventivo.

En paralelo, la Policía reforzó sus recursos para intervenir ante emergencias hídricas. Se incorporaron seis gomones con motores, chalecos salvavidas, capas y botas de lluvia, torpedos, malacates y grupos electrógenos.

Las autoridades también realizaron reuniones operativas para relevar la disponibilidad de personal, vehículos y equipamiento de las distintas instituciones involucradas.

Salud reforzó los insumos para emergencias

El Ministerio de Salud preparó recursos destinados a responder ante posibles consecuencias sanitarias de las inundaciones y facilitar la atención en sectores afectados.

Entre las adquisiciones se incluyeron medicamentos, sueros antiofídicos, insumos para el diagnóstico de hantavirus, reactivos para leptospirosis y dengue, y pastillas potabilizadoras.

También se incorporaron carpas inflables, equipos de comunicación, camillas y tubos de oxígeno. Además, se adaptó un vehículo para funcionar como unidad móvil de atención sanitaria.

La cartera sanitaria reforzó las partidas destinadas a elementos de protección para el personal de salud, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de trabajo durante los operativos.

Prepararon asistencia para familias afectadas

El Ministerio de Desarrollo Humano organizó la disponibilidad de elementos de primera necesidad para asistir a las personas perjudicadas por las inundaciones y acompañar el regreso a sus viviendas. Los recursos preparados incluyeron colchones, frazadas, chapas, tirantes, materiales de construcción y kits de limpieza.

La distribución se coordinó con los gobiernos locales, con envíos previstos a Concordia, Médanos, Ñancay, Villa Paranacito y San Salvador.

Además, la Provincia dispuso de un centro de acopio en Crespo, destinado a facilitar la organización y distribución de los insumos ante situaciones de emergencia.

Coordinación con municipios y organismos

La planificación provincial también contempló reuniones periódicas con intendentes, comunas, juntas de gobierno y representantes de organismos vinculados con la atención de emergencias.

Frigerio encabezó una mesa de trabajo con autoridades de Paraná para compartir información sobre la evolución de la creciente, evaluar escenarios y coordinar recursos.

En Victoria se desarrollaron encuentros similares con representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades sanitarias e instituciones locales.

El objetivo de estas instancias fue establecer mecanismos de respuesta conjunta y fortalecer la coordinación territorial ante posibles evacuaciones, anegamientos o dificultades de acceso a las localidades ribereñas.

Emergencia agropecuaria en seis departamentos

Otra de las medidas fue el reconocimiento nacional del estado de emergencia y/o desastre agropecuario para zonas de islas y anegadizos de seis departamentos entrerrianos.

La declaración comprendió sectores de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, afectados por las inundaciones. Según informó el Gobierno provincial, Entre Ríos fue la primera provincia del Litoral en obtener este reconocimiento.

La medida tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 y permitirá que los productores alcanzados accedan a beneficios fiscales nacionales, complementarios a los establecidos por la Provincia mediante el Decreto N.º 3692.

Entre las disposiciones se contempló un tratamiento impositivo especial para las ventas forzosas de hacienda realizadas por productores que debieron desprenderse de animales como consecuencia de la creciente.

En esos casos, las operaciones comprendidas por la medida no estarán alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

La declaración estuvo dirigida especialmente a las actividades ganadera y apícola, dos sectores productivos expuestos a las consecuencias del avance del agua en las zonas de islas.

Un operativo que continuará durante la temporada de verano

Con las acciones iniciadas en agosto, el Gobierno provincial buscó anticiparse a las consecuencias de las lluvias y las crecidas asociadas al fenómeno El Niño.

La estrategia combinó trabajos de infraestructura, incorporación de equipamiento, asistencia sanitaria y social, y medidas de acompañamiento al sector productivo.

El seguimiento de la situación hídrica continuará mediante la coordinación entre organismos provinciales y gobiernos locales, mientras persistan las condiciones que puedan afectar a las comunidades ribereñas.