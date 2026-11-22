Los reclamos de afiliados a las prepagas tras el fallo de la Corte Suprema abren un nuevo escenario para quienes consideran que pagaron aumentos excesivos en sus planes de salud. La sentencia restableció el control estatal sobre las cuotas, pero no ordenó una reducción general de los valores ni la devolución automática del dinero abonado.

La decisión declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado la intervención estatal sobre los precios de la medicina privada. De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para fiscalizar y autorizar incrementos.

Sin embargo, el fallo no establece un límite automático vinculado con la inflación. Según explicó iProfesional, los aumentos deberán evaluarse considerando la estructura de costos de las empresas y criterios técnicos que permitan determinar su razonabilidad.

Qué pueden reclamar los afiliados a las prepagas

Los usuarios que consideren desproporcionados los incrementos recibidos podrán presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En el reclamo deberán explicar cómo evolucionaron las cuotas y aportar documentación que respalde su presentación.

Otra alternativa consiste en solicitar directamente a la empresa una revisión de los aumentos y, cuando corresponda, una refacturación. El pedido puede fundamentarse en la falta de justificación de las subas o en posibles incumplimientos de las exigencias legales aplicables.

También podrán cuestionarse cargos adicionales, cambios de categoría por edad, copagos no previstos o modificaciones unilaterales de las condiciones de cobertura. Cada situación deberá analizarse según el contrato y la normativa correspondiente.

¿Habrá devolución del dinero cobrado de más?

Uno de los principales interrogantes es si los afiliados podrán recuperar parte de los aumentos abonados desde diciembre de 2023, cuando comenzó la desregulación de las cuotas.

La respuesta es que no habrá reintegros automáticos para todos los usuarios. La Corte resolvió una causa individual, conocida como "Bobbio contra Swiss Medical", y no dispuso una devolución masiva de los importes cobrados durante ese período.

No obstante, quienes consideren que pagaron montos indebidos podrán solicitar su restitución o compensación. El resultado dependerá de las circunstancias particulares, las pruebas presentadas y las decisiones administrativas o judiciales.

Cómo iniciar un reclamo y qué documentación reunir

Para respaldar una presentación, se recomienda conservar las facturas anteriores y posteriores a los aumentos, los comprobantes de pago, las comunicaciones de la prepaga y el contrato original del plan.

Si la empresa rechaza el pedido o no brinda una respuesta satisfactoria, el afiliado podrá evaluar una acción judicial. Según las características del caso, también podría solicitar una medida cautelar para evitar nuevos perjuicios.

Mientras tanto, todavía resta definir cómo se implementará el procedimiento de autorización de aumentos y qué criterios utilizará la Superintendencia. Estas decisiones serán fundamentales para determinar cómo funcionará el nuevo esquema de control de cuotas.