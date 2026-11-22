El Gobierno nacional mantiene una estrategia para contener la inflación mediante aumentos moderados de tarifas y combustibles, mientras sostiene un gasto anual en subsidios a la energía y el transporte cercano a los $10,2 billones. La política económica de la administración de Javier Milei combina ajustes tarifarios similares a la inflación mensual, asistencia estatal a los usuarios y un esquema de amortiguación de los precios de las naftas y el gasoil frente a las variaciones internacionales del petróleo.

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, al que accedió Clarín, el gasto acumulado en subsidios energéticos y al transporte público se mantiene desde noviembre de 2025 alrededor de los $10,2 billones, medidos a precios constantes. Entre enero y noviembre de 2026, las transferencias registraron una reducción real del 7% respecto del mismo período del año anterior.

La estabilidad del gasto estuvo acompañada por incrementos graduales en las tarifas de electricidad y gas, que siguieron de cerca la evolución de los precios. Sin embargo, modificaciones extraordinarias, como las aplicadas al régimen de Zona Fría, tuvieron efectos sobre el índice inflacionario. En octubre, estos cambios aportaron aproximadamente 0,3 puntos porcentuales a la inflación, con un impacto adicional previsto para noviembre.

Cuánto pagan los hogares por la luz y el gas

Durante 2026, el Gobierno implementó los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema que modificó la distribución de la asistencia estatal. Con este esquema, aproximadamente el 45% de los hogares comenzó a afrontar el costo pleno de la energía, con excepciones transitorias durante el invierno.

Al mismo tiempo, se reforzaron los subsidios destinados a los sectores que continuaron recibiendo asistencia. Esa ayuda incluso superó las previsiones iniciales debido al aumento internacional del precio del gas, asociado al conflicto bélico en Medio Oriente.

Pese a los cambios, los hogares argentinos pagan, en promedio, menos del 60% del costo real de la electricidad y el gas. La diferencia continúa siendo cubierta mediante transferencias del Estado.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la asistencia también mantiene un peso considerable en el transporte público. Los usuarios de colectivos y trenes abonan aproximadamente el 35% del costo del servicio, mientras que el resto se financia con subsidios.

Los combustibles también ayudan a contener la inflación

Además de las tarifas, los precios de las naftas y el gasoil cumplen un papel central en la estrategia de moderación inflacionaria. Desde abril funciona un mecanismo de amortiguación de precios, acordado entre empresas productoras y refinadoras de petróleo, que busca evitar que las fluctuaciones internacionales se trasladen inmediatamente a los surtidores.

El esquema no cuenta con una intervención directa del Gobierno, aunque YPF, controlada por el Estado, participa como uno de los principales actores del mercado.

El economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), señaló que los combustibles argentinos se comercializaron por debajo de sus valores internacionales durante buena parte de los últimos meses.

“En 171 de los últimos 214 días, el precio de la nafta y el gasoil en la Argentina fue más barato que el que surge de la paridad internacional”, indicó el especialista.

La nafta llegó a tener un atraso superior a $1.000 por litro

El relevamiento del IARAF mostró que, hacia fines de octubre, cuando el petróleo internacional se aproximó a los 120 dólares por barril, el precio teórico de la nafta súper superaba los $3.200 por litro. Sin embargo, en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires se comercializaba a poco más de $2.100.

La diferencia superaba los $1.000 por litro y reflejaba el atraso acumulado frente a la referencia internacional. Este mecanismo permitió amortiguar el impacto de las subas del petróleo registradas durante abril, julio, septiembre y octubre, meses en los que el encarecimiento del crudo podría haber generado mayores presiones sobre la inflación.

No obstante, la contención también implica que una eventual baja internacional del petróleo no necesariamente se trasladará de inmediato a los consumidores. Las empresas buscan recuperar gradualmente la diferencia acumulada durante los períodos en los que mantuvieron los precios internos por debajo de las referencias externas.

Qué puede pasar con los precios de las naftas

Desde una empresa petrolera explicaron a Clarín que la reciente caída del petróleo Brent hacia los 90 dólares por barril permitió reducir la diferencia entre los precios internacionales y los valores de venta en Argentina.

“El precio del surtidor quedó en una zona que podríamos llamar de empate”, señalaron desde la compañía, aunque advirtieron que todavía existe un atraso acumulado.

“Hay un poco de espacio para que la industria empiece a descontar lentamente el saldo negativo acumulado mientras se mantuvieron los precios de surtidor atrasados. Este recupero no será rápido”, agregaron.

Según datos de Argus Media, la paridad de importación de la nafta se ubicó en torno a 0,64 dólares por litro antes de impuestos, equivalente a aproximadamente 0,90 dólares con la carga tributaria incluida. En octubre, esa referencia había alcanzado un dólar por litro antes de impuestos.

De esta manera, la política de contención de tarifas y combustibles continúa funcionando como un factor de moderación de la inflación. Sin embargo, el Estado mantiene un gasto significativo en subsidios y las petroleras acumularon diferencias respecto de los precios internacionales, dos elementos que condicionan la evolución futura de los valores que pagan los consumidores.