El aguinaldo de diciembre 2026 para empleadas domésticas se calcula sobre el mejor sueldo del segundo semestre. Los montos estimados van desde $36.723 hasta $183.614 para quienes trabajan cuatro horas diarias, entre uno y cinco días por semana.
El aguinaldo de diciembre 2026 para empleadas domésticas representa un ingreso adicional para las trabajadoras de casas particulares. El monto correspondiente a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) depende de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre, por lo que varía según la cantidad de horas y días trabajados.
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 26.844, que regula el empleo en casas particulares, el aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre. Este criterio también alcanza a quienes prestan servicios por hora, independientemente de que trabajen uno, dos o cinco días por semana.
Para estimar los importes se tomó como referencia la categoría de tareas generales con retiro, con jornadas de cuatro horas diarias y el valor mínimo oficial previsto para diciembre. Según la escala salarial de la Resolución 6/2026, rectificada por la Resolución 7/2026, la hora de trabajo se ubicó en $4.237,25.
Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas por hora
Con el valor horario de diciembre y un promedio de 4,33 semanas mensuales, los montos estimados del aguinaldo para quienes trabajan cuatro horas por jornada son los siguientes:
Un día por semana: $36.723 de aguinaldo, por cuatro horas semanales.
Dos días por semana: $73.446, por ocho horas semanales.
Tres días por semana: $110.169, por 12 horas semanales.
Cuatro días por semana: $146.891, por 16 horas semanales.
Cinco días por semana: $183.614, por 20 horas semanales.
Estas cifras son orientativas y corresponden a trabajadoras de tareas generales con retiro que perciben el salario mínimo de la categoría. Los importes pueden variar si existen adicionales, diferencias salariales o una cantidad distinta de horas efectivamente trabajadas.
También debe considerarse que el aguinaldo no se determina exclusivamente por el sueldo de diciembre, sino por la remuneración mensual más alta registrada durante todo el segundo semestre de 2026.
Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026
Para conocer el importe correspondiente, la trabajadora debe identificar cuál fue su mejor remuneración mensual entre julio y diciembre y dividir ese monto por dos.
Por ejemplo, si una empleada doméstica percibió un salario máximo de $300.000 durante ese período, le corresponderá cobrar $150.000 de aguinaldo, siempre que haya trabajado durante los seis meses completos, publicó Iprofesional.
En cambio, si comenzó a prestar servicios después de julio o la relación laboral finalizó antes de completar el semestre, el Sueldo Anual Complementario deberá calcularse proporcionalmente al período trabajado.