Un estudio del IARAF determinó que la nafta súper de YPF terminó octubre un 27% por debajo de un precio teórico calculado según la evolución del petróleo Brent. El litro promedió $2.090 frente a los $2.967 de la simulación. Qué implica para los consumidores.
El precio de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires cerró octubre de 2026 un 27% por debajo de un valor teórico calculado según la evolución internacional del petróleo. Así lo indicó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó el efecto del mecanismo de amortiguación de precios aplicado por la petrolera y su relación con las variaciones del barril Brent.
El estudio, elaborado el 18 de noviembre, comparó los valores efectivos de venta al público en estaciones de servicio de YPF de la Capital Federal con una simulación construida a partir de una referencia inicial de 88 dólares por barril. El análisis permitió identificar las diferencias entre la evolución del combustible en los surtidores y las fluctuaciones internacionales del crudo.
Según el relevamiento, el precio promedio efectivo de la nafta súper durante octubre fue de $2.090 por litro, mientras que el valor simulado alcanzó los $2.967. Esto significa que el precio teórico resultó aproximadamente un 42% superior al efectivamente cobrado. La diferencia del 27% informada por el IARAF corresponde a la comparación de cierre de mes expresada en dólares.
Cuánto aumentó la nafta de YPF durante 2026
Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el litro de nafta súper de YPF pasó de $1.566 a $2.090 en la Ciudad de Buenos Aires. La variación representó un incremento nominal del 33,5% durante los primeros diez meses del año.
De acuerdo con el informe, la mayor parte de ese aumento se concentró durante marzo, mientras que en los meses posteriores se registraron movimientos más moderados. Sin embargo, el comportamiento del combustible no acompañó de manera proporcional las variaciones del petróleo en los mercados internacionales.
Al convertir los precios a dólares mediante el tipo de cambio mayorista del Banco Central, el estudio observó que el litro pasó de US$1,43 el 1 de abril a US$1,37 al cierre de octubre. Esta evolución reflejó una disminución del valor expresado en moneda estadounidense durante ese período.
Cómo influyó el precio internacional del petróleo
El petróleo Brent, utilizado como referencia para la simulación, experimentó importantes fluctuaciones a lo largo del año. El 7 de abril alcanzó los 138,21 dólares por barril, mientras que el 2 de julio descendió hasta los 68,53 dólares.
Posteriormente, el crudo volvió a registrar incrementos y terminó el último día hábil de octubre en 120,15 dólares por barril. Estas variaciones fueron utilizadas por el IARAF para construir un escenario hipotético sobre cómo habría evolucionado el precio de la nafta si hubiera acompañado los movimientos del petróleo.
El resultado mostró que el precio simulado superó al efectivamente cobrado en 171 de los 214 días analizados. Sin embargo, el informe aclaró que ese valor teórico no representaba un precio internacional único de la nafta ni una tarifa que hubiera sido aplicada a los consumidores.
Los meses en los que la relación se invirtió
La comparación mensual mostró diferencias significativas. Durante abril, el precio promedio efectivo fue de $1.999 por litro, frente a los $2.662 de la simulación. En mayo, los valores fueron de $2.019 y $2.466, respectivamente.
La tendencia cambió durante junio y julio, cuando la caída internacional del petróleo provocó que el valor simulado quedara por debajo del precio de surtidor. En junio, la nafta se vendió a un promedio de $2.034, mientras que la simulación arrojó $1.967. En julio, los registros fueron de $2.038 y $1.930.
La diferencia volvió a ampliarse en los meses siguientes. En septiembre, el precio efectivo promedió $2.079 y el teórico llegó a $2.696. Durante octubre, la brecha se profundizó hasta alcanzar los $2.090 frente a los $2.967 calculados por el instituto.
¿Puede bajar el precio de la nafta de YPF?
El informe permitió dimensionar el efecto del mecanismo de amortiguación de precios frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo. Sin embargo, la diferencia entre el precio efectivo y el simulado no significa que exista una rebaja del combustible anunciada o garantizada.
Una eventual disminución en los surtidores dependería de distintos factores, entre ellos la evolución del petróleo Brent, el tipo de cambio, los costos de producción y comercialización, los impuestos y las decisiones comerciales de la petrolera.
Además, el relevamiento tomó como referencia estaciones de servicio de YPF ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, sus resultados no deben interpretarse como precios uniformes para todas las provincias, donde pueden existir diferencias por costos logísticos, condiciones comerciales y ubicación geográfica.
El estudio del IARAF mostró que, al cierre de octubre, el mecanismo de amortiguación había limitado el traslado de las subas internacionales del petróleo al precio de la nafta súper. No obstante, la evolución futura de los combustibles continuaba sujeta a las condiciones del mercado y a las decisiones de las empresas.