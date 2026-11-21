Una mujer que sufrió una fractura de cadera al intentar ingresar a una farmacia de San Fernando obtuvo un fallo que ordena indemnizarla con $25.600.000 más intereses. La Justicia de San Isidro responsabilizó al comercio por la caída y extendió la condena a su aseguradora, dentro de los límites de cobertura.

El accidente ocurrió el 6 de diciembre de 2021, alrededor de las 13.30, cuando la clienta tenía 69 años. El acceso al establecimiento contaba con dos escalones y, según la sentencia, no se acreditó que estuvieran señalizados ni que hubiera un pasamanos.

La empresa negó su responsabilidad y sostuvo que el tropiezo había sucedido en la vereda. Sin embargo, el juzgado consideró que las pruebas permitían ubicar la caída en el ingreso al local.

El testimonio que permitió reconstruir el accidente

La mujer relató que cayó al pasar de la calle al interior del comercio. Como consecuencia, sufrió una fractura de cadera izquierda que requirió atención médica y una intervención quirúrgica.

Durante el juicio, una empleada declaró que escuchó un ruido y encontró a la clienta caída cuando intentaba subir los escalones, con parte del cuerpo dentro de la farmacia. Ese relato resultó relevante para establecer dónde había ocurrido el hecho.

La sentencia concluyó que la empresa no demostró que la víctima o un tercero fueran responsables del accidente. También valoró la falta de acreditación de medidas de seguridad en el acceso.

Las secuelas de la fractura de cadera

La pericia médica constató secuelas de la fractura operada y estimó una incapacidad física del 25%. Aunque la demandada cuestionó esa evaluación, el juez consideró suficientes las explicaciones del especialista.

El fallo tuvo en cuenta que las limitaciones podían afectar actividades cotidianas y la autonomía de la mujer. La valoración comprendió tareas domésticas y acciones de cuidado personal, además de la eventual incidencia laboral.

Para reparar esas consecuencias, el juzgado fijó $15 millones por incapacidad física y $10 millones por daño moral. Sumó otros $600.000 por gastos médicos, de farmacia y traslados, hasta completar los $25,6 millones.

Qué reclamos fueron rechazados y cuándo deberá pagarse

La Justicia desestimó el pedido por daño psicológico y tratamiento futuro, ya que la perito concluyó que la mujer no necesitaba terapia. Tampoco admitió el reclamo por ingresos supuestamente perdidos durante dos meses porque no fueron acreditados.

El juzgado también rechazó la aplicación de una multa por daño punitivo. De esta manera, la condena quedó limitada a los conceptos que consideró probados durante el proceso.

La farmacia deberá pagar dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. Al capital se agregarán intereses desde la fecha del accidente hasta el pago efectivo, con participación de la aseguradora en los términos de la cobertura contratada.