Una serpiente de aproximadamente 1,70 metros fue capturada por personal del Cobem en la Costanera de Santa Fe. El animal se había refugiado en un árbol y su presencia motivó el aviso de vecinos.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de Almirante Brown y Llerena, frente a la Universidad Tecnológica Nacional. Los rescatistas identificaron al ejemplar como una ñacaniná.

Osvaldo, integrante del Cobem, explicó a AIRE que el aviso llegó durante la mañana a través de personal de la Guardia de Seguridad Institucional. Una imagen que circuló en redes sociales permitió reconocer el árbol y orientar la búsqueda.

Cómo realizaron la captura en la Costanera

Tras localizar al animal, el equipo concretó su captura y lo colocó en un contenedor especial para el traslado de ofidios. Ese procedimiento permitió retirarlo del sector donde había sido observado.

Según indicó el rescatista, estaba previsto llevar a la serpiente a una zona alejada de la presencia de personas. La intervención buscó resguardar tanto al ejemplar como a quienes transitaban por el lugar.

Durante la entrevista, Osvaldo relacionó estas apariciones con el avance del agua en la región. Señaló que la reducción de los espacios de tierra disponibles lleva a distintas especies a buscar refugio en otros sectores.

Otros animales encontrados durante la creciente

El integrante del Cobem contó que, en otro procedimiento, encontraron cinco iguanas en la zona de los boliches, a la altura de la ruta nacional 168. Mencionó ese episodio como otro ejemplo del desplazamiento de fauna.

También informó que el día anterior habían capturado otra ñacaniná en la zona del Faro de Santa Fe. En ese lugar, además, encontraron un nido con huevos.

Los antecedentes muestran que los avisos no se limitan a un único punto de la ciudad. Ante estas situaciones, los rescatistas insistieron en evitar el contacto y solicitar la intervención de personal capacitado.

Qué hacer ante la presencia de una serpiente

Desde el Cobem recomendaron no intentar capturar ni manipular una serpiente. Lo indicado es mantener distancia y observar su ubicación para poder informar a los equipos de emergencia.

“Que llamen directamente al 103 para que sea la comunicación más directa”, aconsejó Osvaldo. Explicó que, a partir del aviso, se moviliza una unidad de rescate para intervenir.

El rescatista también advirtió que en la región pueden encontrarse distintas especies, incluidas yararás. Por ese motivo, pidió que los vecinos de Santa Fe no se acerquen ni intenten identificar al animal por su cuenta.