La AUH de ANSES tendrá una actualización del 2,17% en diciembre de 2026, con un valor general previsto de $163.075 por hijo. Para quienes continúen bajo el esquema habitual de retención, el depósito mensual será de $130.460.

La diferencia corresponde al 20% que el organismo reserva hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y escolaridad. En este caso, el importe retenido será de $32.615 por hijo.

Sin embargo, algunas familias podrán recibir el monto completo mediante el mecanismo de verificación automática. Esa posibilidad alcanza a quienes tienen hijos de hasta cuatro años inclusive y cumplen las condiciones sanitarias exigidas.

Cómo queda el monto de la AUH en diciembre

El valor general pasará de $159.611 a $163.075, según los cálculos de la actualización. El incremento responde a la movilidad mensual, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

Aunque la variación de precios de octubre se informó redondeada en el 2,2%, el porcentaje utilizado para el ajuste es del 2,17%. La diferencia surge de emplear el índice con mayor precisión.

Los importes corresponden a la categoría general de la AUH. En las localidades alcanzadas por el adicional de Zona 1, las prestaciones tienen valores superiores.

Cuánto se deposita por un hijo con discapacidad

Para la asignación por hijo con discapacidad, el monto previsto aumentará de $519.704 a $530.982 mensuales. La acreditación habitual del 80% será de $424.785,60.

Los $106.196,40 restantes quedarán retenidos hasta la acreditación de los requisitos correspondientes. Cuando proceda el pago completo por verificación automática, se abonará la totalidad del importe de la categoría.

La retención no constituye una reducción definitiva de la prestación. Su cobro está sujeto a la comprobación de los controles y las condiciones que exige ANSES.

Cuándo se cobrará y cómo consultar la Libreta

El calendario informado para diciembre comienza el miércoles 9 con los DNI terminados en 0, continúa el jueves 10 con los finalizados en 1 y el viernes 11 con los terminados en 2. Luego cobrarán las terminaciones 3, 4, 5, 6 y 7 los días 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; las terminaciones 8 y 9 tendrán fecha el lunes 21 y martes 22.

Para acceder al porcentaje retenido deben acreditarse los controles de salud y vacunación, además de la escolaridad desde los cinco años. El mecanismo automático permite verificar información mediante el intercambio de datos con los organismos correspondientes.

Si los registros no están completos, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos podrán consultar la Libreta AUH, generar el formulario y completar la documentación necesaria para solicitar el dinero acumulado.