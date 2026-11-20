La inundación en Bajada Grande mantiene a varias familias con dificultades para movilizarse y acceder a sus hogares. Aunque el agua ya cubre patios y sectores de las viviendas, algunos vecinos permanecen en el lugar y reciben ayuda de la comunidad para afrontar la situación.

En ese contexto, Gonzalo, uno de los vecinos que participa de la asistencia, contó que prepararon alrededor de 200 hamburguesas con arroz y las repartieron entre las personas afectadas. También entregaron alimentos y agua a quienes no podían acercarse por sus propios medios.

“El merendero tiene 1,20 metros de agua. Mi casa, que hice más alta, debe tener 55 centímetros”, describió. Además, explicó que debió recurrir a la ayuda de un vecino, quien le prestó su vivienda para resguardarse.

La asistencia alcanzó tanto a las familias que participan habitualmente del merendero como a otras personas del sector que se acercaron al lugar al advertir el movimiento de vecinos que estaban repartiendo comida.

La ayuda de los vecinos y las organizaciones

Gonzalo explicó que la iniciativa surgió de manera espontánea. “Estábamos en casa comiendo y, como estábamos cerca, íbamos a ir al muelle. Vinimos a mirar y vimos que estaba todo bajo agua y ahí se nos ocurrió la idea de darle una mano a la gente”, relató.

La colaboración continuará durante los próximos días. Según adelantó, esperaban conseguir productos de panadería para repartir cosas dulces y, para el domingo, confirmaron la llegada del comedor Conejitos, que aportará alrededor de 200 viandas para distribuir entre los vecinos.

Quienes quieran colaborar con la asistencia pueden comunicarse al 343 698-7288.

Familias que resisten en sus casas

Entre los vecinos que permanecen en la zona se encuentra Tony González, quien contó que vive allí desde hace 19 años. Actualmente, las dificultades para desplazarse lo obligan a depender de la solidaridad de otras personas.

“No puedo salir. No tengo eso, no anda y yo no sé remar”, explicó al referirse a una embarcación que tiene cerca. Sin embargo, destacó el acompañamiento que recibió durante estos días: “Los vecinos, la gente, la comunidad son hermosas. No me puedo quejar”.

Tony señaló que recibió un colchón y alimentos de parte de una agrupación, mientras que también encontró refugio en la casa de un amigo. En su vivienda, el agua ya avanzó sobre el patio y teme que continúe subiendo.

“Está en el patio, capaz que 30 o 40 centímetros más y ya va a entrar a la casa”, advirtió.

En el lugar también vive otra familia, integrada por tres personas, que podría tener que trasladarse si el nivel del agua sigue aumentando. Según explicó, algunos de los vecinos tienen más pertenencias y deberán evaluar cómo resguardarlas.

Aunque recordó que ya atravesaron otra inundación, indicó que aquella vez el agua no había crecido tanto. También mencionó que los habitantes más antiguos del barrio conocen estos episodios y advierten que las crecidas importantes suelen repetirse cada ocho o diez años.