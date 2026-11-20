La propuesta se realizará este sábado desde las 20

La escuela primaria Nº 71 Santa María de los Ángeles realizará este sábado una peña folclórica solidaria para recaudar fondos destinados al mantenimiento y las mejoras de sus instalaciones. La actividad comenzará a las 20 en el predio de la capilla, ubicado en la esquina de Borges y Francia.

El encuentro contará con la participación de músicos y bailarines que se sumaron de manera desinteresada. Además, habrá servicio de cantina con empanadas, choripanes y otras propuestas gastronómicas.

“Venimos trabajando hace más de un mes, preparándonos para que no nos llueva mañana y podamos llevar adelante la peña en nuestro predio, que está en la dirección de Borges y Francia, en el predio de la capilla Santa María de los Ángeles, que compartimos, por supuesto, con las escuelas secundaria y primaria”, señaló uno de los organizadores.

En caso de lluvia, la actividad no se suspenderá. El organizador explicó que, si el predio no se encuentra en condiciones, trasladarán la peña al salón de la escuela José Gasal, ubicado a dos cuadras de la institución.

Una iniciativa para mejorar las instalaciones escolares

La directora de la escuela primaria, Mónica Pelichero, explicó que la peña representa una ayuda importante para el funcionamiento de la institución y el bienestar de sus estudiantes.

“Lógicamente, para nosotros es una gran ayuda porque nuestra escuelita se sostiene gracias a los aportes de la comunidad educativa. Entonces, todo lo que hacemos es para poder ampliar el edificio y hacer todos los arreglos y mejoras para que nuestros estudiantes puedan estar en condiciones adecuadas, como todo el personal, porque la escuela es el espacio en el que convivimos todos los días”, manifestó.

La matrícula de las dos instituciones que funcionan en el predio, la escuela primaria y la secundaria, comprende entre 80 y 90 estudiantes. La comunidad educativa recibe alumnos del barrio Las Rosas y de otros sectores cercanos, como San Benito y Colonia Bellaneda.

Pelichero remarcó la importancia de contar con el acompañamiento de la comunidad para sostener el espacio educativo y realizar las obras necesarias.

Música en vivo y danza folclórica

La peña contará con una amplia grilla de artistas que confirmaron su participación sin cobrar por sus presentaciones. Entre ellos estarán Dúo Sendero, los hermanos Corradini, Los Godoy, Luis Barros y Sergio Cornejo, además de Ecos del Alma.

“Lo hicieron desde el primer momento, dijeron: ‘Sí, vamos a participar de manera desinteresada, por supuesto’”, destacó Rolo sobre la colaboración de los músicos.

La propuesta también incluirá espectáculos de danza folclórica, con la participación de Claudia Pierotti y Leonardo Eker, quienes acompañarán la noche con sus presentaciones.

La organización invitó a los vecinos y a las familias de la comunidad educativa a participar de la peña y colaborar con la escuela.

Entradas y servicio de cantina

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, mientras que en puerta costarán $6.000. Los organizadores también ofrecerán un servicio de cantina con empanadas, choripanes, superpancho y otras opciones para compartir durante la jornada.

Quienes quieran adquirir las entradas anticipadas pueden acercarse a la escuela o comunicarse a través del WhatsApp que figura en el flyer de difusión. También se puede realizar el pago mediante el alias indicado en la publicación y enviar el comprobante para quedar registrado.

La peña comenzará a las 20 y se desarrollará en el predio de la capilla Santa María de los Ángeles, en Borges y Francia. En caso de lluvia, se trasladará al salón de la escuela José Gasal.

La iniciativa busca reunir a la comunidad en una noche de música y danza, con el objetivo de acompañar a la institución en las tareas de mantenimiento, ampliación y mejora de sus instalaciones.