Cinco establecimientos educativos del departamento participaron de una jornada sobre el uso de boleta única de papel. El ciclo de capacitación se implementa la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo junto a la Facultad de Trabajo Social de la UNER.
Más de 200 estudiantes participaron de la capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) realizada en el departamento Feliciano. La convocatoria incluyó a la escuela secundaria Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno; la escuela secundaria Nº 4 Andresito Artigas, de la comuna de Chañar; la escuela secundaria Nº 1 José Rafael Hernández, de la comuna de San Víctor; la escuela secundaria Nº 6 Crucero Belgrano, de la comuna de Basualdo, y la escuela secundaria Nº 7 Félix Rico.
La jornada se enmarca en el programa de capacitaciones que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Trabajo Social de la UNER, en todo el territorio provincial. Su objetivo es acercar información sobre el funcionamiento de la BUP y preparar a la ciudadanía para su implementación en las elecciones de 2027. En las jornadas se realizan simulacros prácticos y se distribuye material pedagógico.
Participaron de la actividad la senadora provincial Gladys Dominguez, quien saludó la iniciativa y destacó "la importancia de estas instancias de capacitación y formación para los jóvenes de cara al proceso eleccionario del próximo año en la provincia".
En este sentido, el intendente Damián Arévalo y el director de la departamental de escuelas, Miguel Ángel de León, también resaltaron "que acercar información clara a los estudiantes permite fortalecer el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema electoral, promover la participación desde edades tempranas y extender esos aprendizajes a las familias y a la comunidad".