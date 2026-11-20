Una investigación financiada por la NASA logró cultivar papas en un material que imita el suelo de la Luna. El experimento se desarrolló en la Tierra y representa un avance para estudiar cómo podrían producirse alimentos en futuras bases lunares.

El equipo estuvo encabezado por Aymeric Goyer, biólogo vegetal de la Universidad Estatal de Oregón. Los científicos trabajaron con la variedad Modoc, de maduración temprana, piel roja y pulpa blanca.

El resultado central fue que las plantas pudieron desarrollarse cuando el suelo simulado recibió una proporción suficiente de materia orgánica. Con esa incorporación, su crecimiento alcanzó niveles comparables a los de las cultivadas en tierra bajo las mismas condiciones experimentales.

Qué agregaron al suelo para cultivar las papas

La superficie lunar está cubierta por regolito, una capa de fragmentos de roca y polvo que presenta importantes limitaciones para la agricultura. Entre ellas se encuentra la falta de nutrientes necesarios para sostener el crecimiento vegetal.

Para enfrentar ese problema, los investigadores incorporaron vermicompost, un abono producido mediante la descomposición de residuos orgánicos por lombrices. Probaron distintas proporciones para evaluar cómo respondían las papas.

Las plantas cultivadas sin ese agregado tuvieron un desarrollo muy limitado. Una mezcla con un 5% permitió cierto crecimiento, mientras que con un 30% se obtuvieron resultados comparables a los del suelo terrestre utilizado como referencia.

Un ensayo en invernadero con condiciones controladas

El experimento respaldado por la NASA se realizó en un invernadero, con iluminación solar y artificial. Las temperaturas se mantuvieron en unos 22 grados durante el día y 18 grados por la noche.

Los tubérculos cosechados pesaron alrededor de 10 gramos debido al tamaño reducido de las macetas. Las muestras fueron destinadas a análisis de laboratorio, por lo que los investigadores todavía no evaluaron su sabor.

Los resultados indicaron que las papas conservaron su calidad nutricional. El equipo continúa estudiando el cultivo en recipientes más grandes para conocer su comportamiento y obtener ejemplares de mayor tamaño.

Por qué este cultivo interesa para las misiones espaciales

Las papas ofrecen un aporte elevado de calorías por superficie cultivada y contienen nutrientes como potasio, vitamina C y proteínas. Estas características las convierten en una alternativa de interés para la alimentación durante estadías prolongadas fuera de la Tierra.

Producir alimentos en una futura base lunar podría reducir la dependencia de los envíos desde nuestro planeta. Sin embargo, el ensayo todavía no demuestra cómo responderían las plantas a todas las condiciones que enfrentarían en la Luna.

La investigación financiada por la NASA permite avanzar en uno de esos desafíos: preparar un sustrato capaz de sostener cultivos. Los resultados también podrían aportar herramientas para estudiar la producción agrícola en ambientes terrestres con condiciones difíciles.