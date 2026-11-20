Un informe reveló que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas está subocupado y que nueve de cada diez perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos.
Un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA/CONICET-UNMET) sobre la precariedad laboral, reveló que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas de la economía popular trabaja menos horas de las que necesita, mientras que el 90,9% de quienes integran ese sector percibe ingresos que no superan el equivalente a tres salarios mínimos.
El relevamiento, correspondiente al primer trimestre de 2026, indicó que 846.000 jóvenes de hasta 29 años formaban parte de la economía popular en Argentina, una cifra equivalente al 24,4% de la población económicamente activa (PEA) juvenil.
Los resultados expusieron las dificultades que enfrentaba este grupo para acceder a empleos con jornadas suficientes y mejores ingresos. Además, evidenciaron diferencias significativas respecto de los trabajadores mayores de 30 años.
La desocupación afecta más a los menores de 29 años
Según el estudio, el 60,4% de los jóvenes de la economía popular se desempeñaba como cuentapropista no profesional con escaso capital, lo que constituía la principal modalidad de inserción laboral dentro del sector.
Sin embargo, una de las diferencias más importantes apareció en los niveles de desocupación. Entre los jóvenes, la proporción alcanzó el 28%, mientras que entre los adultos mayores de 30 años se ubicó en el 7,5%.
"Entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo", señaló el informe.
Seis de cada diez jóvenes trabajan menos horas de las que necesitan
Otro de los indicadores destacados estuvo relacionado con la duración de las jornadas laborales. El relevamiento mostró que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas estaba subocupado por insuficiencia horaria, es decir, trabajaba menos horas de las que deseaba y tenía disponibilidad para ampliar su actividad.
En contrapartida, el 31,2% se encontraba sobreocupado, mientras que el 8,3% declaró no haber trabajado durante la semana tomada como referencia para la investigación.
La situación contrastó con la registrada entre los adultos de la economía popular, donde predominaban las jornadas laborales extensas. En ese segmento, la sobreocupación alcanzó el 53%.
"La insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones", precisó el documento.
Más del 90% percibe ingresos de hasta tres salarios mínimos
Las dificultades de inserción laboral también se reflejaron en los ingresos. De acuerdo con el CITRA, el 90,9% de los jóvenes que integraban la economía popular registraba ingresos de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Ese porcentaje representaba aproximadamente 769.000 personas y evidenciaba la elevada concentración de trabajadores jóvenes en los niveles de ingresos considerados por el estudio.
El informe también señaló que, al considerar a toda la población económicamente activa juvenil, el 74,9% se encontraba dentro de ese mismo rango de ingresos.
En cuanto a la cobertura de programas de asistencia económica, el relevamiento indicó que apenas el 17,6% de los jóvenes de la economía popular recibía algún tipo de ayuda estatal.
Dentro del grupo de beneficiarios, el 49% correspondía a asalariados no profesionales que trabajaban sin registración formal, según los datos difundidos por el centro de investigación.