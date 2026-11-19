El Índice de Confianza del Consumidor cayó un 1,27% en noviembre respecto de octubre y puso fin a dos meses consecutivos de aumentos. En la comparación interanual, se ubicó casi un 11% por debajo del registro del mismo mes de 2025.

Los datos corresponden al relevamiento mensual del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. La medición analiza la percepción de los hogares sobre su situación económica, las condiciones generales y las expectativas.

El resultado mostró diferencias entre los componentes de la encuesta. Mientras mejoró la evaluación de la situación macroeconómica, retrocedieron los indicadores de situación personal y de bienes durables e inmuebles.

La situación personal registró la mayor caída

El componente de situación personal disminuyó un 5,38% durante noviembre. Fue el retroceso más pronunciado entre los tres rubros que integran el Índice de Confianza del Consumidor.

El indicador de bienes durables e inmuebles cayó un 2,08%. En cambio, la evaluación de la situación macroeconómica aumentó un 3% frente al mes anterior.

Por horizonte temporal, las condiciones presentes registraron una baja del 2,90%. Las expectativas futuras tuvieron una variación menor, con una caída del 0,08%.

El Interior mejoró y mantuvo el nivel más alto

La confianza aumentó un 3,31% en el Interior, que alcanzó los 47,52 puntos. Esa región continuó con el valor más elevado entre las tres áreas geográficas relevadas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la mayor suba mensual, del 9,40%. El Gran Buenos Aires mostró el movimiento contrario, con una caída del 7,55% y un nivel de 36,51 puntos, el más bajo del relevamiento regional.

Por ingresos también hubo resultados distintos. Los hogares de menores recursos mostraron una mejora del 2,42%, mientras que entre los de ingresos altos la confianza retrocedió un 2,98%.

Cómo se ubica frente a los registros anteriores

El máximo del Índice de Confianza del Consumidor durante la actual gestión nacional se registró en enero de 2025. En ese momento había llegado a 47,38 puntos.

Desde aquel pico, el indicador acumula una caída del 13,49%. La baja de noviembre amplió la distancia respecto de ese registro.

La comparación con enero de 2024, cuando el índice se ubicó en 35,60 puntos, muestra una suba acumulada del 15,14%. Así, el nivel actual permanece por encima de aquel piso y por debajo del máximo alcanzado un año después.