El frigorífico Ecocarnes, propietario de la histórica marca Cocarsa, entró en concurso preventivo de acreedores con una deuda declarada de $79.489,8 millones. La compañía, que emplea a 600 trabajadores en su planta de San Fernando, provincia de Buenos Aires, atraviesa una profunda crisis financiera que provocó la paralización de la producción a fines de octubre.

La empresa solicitó el concurso el 30 de septiembre y la Justicia dispuso su apertura el 6 de noviembre. Según la documentación presentada y revelada por iProfesional, declaró activos por $116.307,2 millones, pasivos por casi $80.000 millones y un total de 358 acreedores.

Uno de los datos más significativos es el deterioro de su cadena de pagos. De acuerdo con los registros del Banco Central, Ecocarnes acumuló 1.078 cheques rechazados por $27.501,7 millones, de los cuales apenas cinco fueron abonados. Además, registró compromisos con 22 entidades financieras por $47.118,2 millones.

Las causas de la crisis y la paralización de la planta

La compañía atribuyó sus dificultades al aumento del precio de la hacienda, el encarecimiento de los costos operativos, la reducción del financiamiento bancario y la caída del consumo interno.

Durante 2025 había impulsado una fuerte expansión comercial: la faena propia pasó de 3.000 a 8.000 cabezas mensuales, mientras que su facturación creció de $3.500 millones a casi $14.000 millones por mes. Sin embargo, ese crecimiento incrementó sus necesidades de capital de trabajo y profundizó su dependencia del crédito.

Los problemas financieros comenzaron a reflejarse en incumplimientos durante julio y septiembre. Posteriormente, los conflictos por salarios y aportes patronales derivaron en medidas de fuerza de los trabajadores y en la paralización de la planta a fines de octubre.

Qué pasará con los 600 trabajadores

Antes de ingresar formalmente en concurso, Ecocarnes inició un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, con el objetivo de negociar condiciones laborales que permitieran recuperar la actividad.

El 17 de noviembre, la Justicia adoptó medidas para proteger servicios esenciales de la planta y garantizar la continuidad de la cobertura médica de los empleados y sus familias, pese a las deudas acumuladas.

La empresa también solicitó disponer de $11.289,3 millones en cheques de terceros que permanecen caucionados en entidades financieras. Argumentó que esos recursos resultaban necesarios para pagar salarios, comprar hacienda y reanudar la producción. Sin embargo, la Justicia exigió documentación adicional antes de resolver el pedido.