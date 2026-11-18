Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron este miércoles una nueva protesta frente al frigorífico, en reclamo por una deuda salarial que, según denunciaron, se extendió durante aproximadamente seis meses. Ante la falta de respuestas sobre el futuro de la empresa y la continuidad laboral, anunciaron que el próximo miércoles realizarán un corte de ruta para profundizar las medidas de fuerza.

La manifestación formó parte del plan de lucha que los empleados desarrollaron los miércoles y viernes. Durante la jornada, expresaron su preocupación por el concurso de acreedores, las negociaciones para resolver las deudas y la falta de información sobre una eventual reapertura de la planta.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la suspensión de una asamblea sindical prevista para este miércoles. Los trabajadores esperaban conocer los avances de las gestiones entre el gremio y la empresa, además de participar en la elección de un representante.

Seis meses sin salarios y reclamos por indemnizaciones

Eduardo, uno de los empleados que participó de la manifestación, describió las dificultades que atravesaban las familias afectadas por la paralización de la actividad.

“La situación sigue siendo desesperante y angustiante. Esperábamos un poco más de información a través de la asamblea, pero lamentablemente no se hizo”, expresó a La Pirámide.

Los trabajadores aseguraron que la empresa acumulaba aproximadamente seis meses sin abonar las quincenas. A esa situación se sumaron aguinaldos pendientes, cuotas alimentarias e indemnizaciones correspondientes a quienes fueron despedidos.

En particular, reclamaron que se respetaran las indemnizaciones establecidas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que más de 180 empleados continuaban vinculados a la firma sin certezas sobre su futuro.

Cuestionamientos por la falta de información

Otro de los manifestantes, Nazareno, señaló que los trabajadores desconocían los resultados de las negociaciones y cuestionó la ausencia de comunicaciones oficiales sobre la situación de la empresa.

“Seguimos sin ningún tipo de información concreta. Nos guiamos por las noticias y por el boca a boca entre compañeros”, sostuvo.

Los empleados insistieron en la necesidad de que se convocara a una asamblea sindical para conocer las gestiones realizadas, las alternativas disponibles y las medidas que podrían adoptarse frente a la crisis.

También reconocieron la asistencia del Gobierno provincial mediante subsidios y bolsones de alimentos, aunque advirtieron que resultaba insuficiente para afrontar los gastos cotidianos.

La preocupación de las familias ante las fiestas

La proximidad de las celebraciones de fin de año incrementó la preocupación de los trabajadores, quienes aseguraron que muchas familias atravesaban dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Según indicaron, hacía más de dos semanas que no recibían bolsones de alimentos y tampoco contaban con precisiones sobre la continuidad de los subsidios destinados al pago de la electricidad.

“Se vienen las fiestas y no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar. No tenemos ni para nuestros hijos ni para pasar una mesa navideña digna”, expresaron durante la protesta.

Anunciaron un corte de ruta para el próximo miércoles

Ante la falta de respuestas, los empleados confirmaron que continuarían con las manifestaciones y anticiparon una nueva medida de fuerza para el miércoles 25 de noviembre, cuando tenían previsto realizar un corte de ruta.

El reclamo principal se concentró en el pago de los salarios, aguinaldos, cuotas alimentarias e indemnizaciones pendientes. También exigieron definiciones sobre la posible reapertura de la planta.