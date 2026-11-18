La investigación por el laboratorio de drogas sintéticas en San Benito sumó una nueva resolución judicial este miércoles, cuando el juez de Garantías José Eduardo Ruhl dispuso prorrogar por otros 40 días la prisión preventiva domiciliaria de Giuliana Abigaíl Briozzo, de 23 años.

La joven está imputada por la tenencia de sustancias estupefacientes destinadas a su comercialización, luego del allanamiento realizado en septiembre en una vivienda de calle Mihura.

La decisión se conoció durante una audiencia en la que la Fiscalía solicitó que la acusada fuera trasladada a la Unidad Penal de Mujeres, mientras que su defensa reclamó el levantamiento de la prisión domiciliaria. Finalmente, el magistrado resolvió mantener la medida vigente, con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Al fundamentar su resolución, Ruhl consideró la gravedad de los hechos investigados, pero también valoró que la joven no registró incumplimientos desde su detención y que tiene a su cargo el cuidado de dos hijos pequeños, de cuatro años y once meses. "Usted tenía un laboratorio de drogas, es una cosa gravísima", le advirtió durante la audiencia.

El pedido de la Fiscalía para trasladarla a una cárcel

El fiscal Santiago Alfieri solicitó que Briozzo cumpliera los próximos 40 días de prisión preventiva en una unidad penitenciaria. Argumentó que persistían riesgos procesales vinculados con una eventual fuga o con el entorpecimiento de la investigación.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la cantidad de sustancias y elementos encontrados en la vivienda indicaría que la actividad investigada excedía una operación de comercialización minorista.

En ese sentido, sostuvo que la imputada "es parte de un eslabón mayor para lo que es la comercialización y la puesta en el mercado de estupefacientes". Además, planteó la necesidad de determinar si existían conexiones internacionales relacionadas con el origen o destino de las sustancias.

Qué encontraron en el laboratorio de San Benito

La investigación comenzó con el allanamiento realizado el 18 de septiembre de 2026, cuando efectivos policiales ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Mihura, en San Benito, departamento Paraná.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 286 frascos de vidrio con ketamina, identificados con etiquetas de Ketagal, además de 1,5 litros de la misma sustancia almacenados en un termo. También secuestraron 2,3 gramos de cocaína, numerosos envases vacíos, tapas, etiquetas y elementos utilizados para preparar y fraccionar líquidos.

Entre los objetos incautados figuraron una prensadora de tapas, jeringas, un colador, recipientes y aproximadamente 835 frascos disponibles para su llenado. Asimismo, se encontraron 2.600 dólares y 70.200 pesos, junto con un teléfono celular iPhone 17 Pro.

Las sospechas sobre una organización de mayor alcance

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el volumen de sustancias encontrado y las condiciones en las que se preparaban los envases. Según explicó Alfieri, las pericias químicas confirmaron que el material analizado correspondía a ketamina.

"Hemos efectuado la pericia química del material y da 100% ketamina. Es un producto que le es alcanzado a granel a la señora Briozzo, y ella estaba cumpliendo la tarea en estas cadenas de paso de la sustancia hasta llegar a los consumidores, de fraccionamiento y armado de las botellas", afirmó el fiscal.

El acusador también describió la presencia de elementos que, según su interpretación, permitían inferir una actividad organizada de acondicionamiento de sustancias para su posterior distribución. "Encontramos planchas de etiqueta Ketagal, botellas vacías sin la tapa, tapas en blíster todavía, una tapadora, olla con el producto, jeringas y filtrador", enumeró durante su exposición.

La hipótesis de una distribución fuera de la ciudad

La Fiscalía consideró que las características del procedimiento permitían sospechar que los productos preparados en la vivienda tenían como destino otros puntos de comercialización. "Las condiciones en las que encontramos el material no dicen que vaya a quedar ahí o en un lugar cercano, sino que se estaba empaquetando para luego transportarse", manifestó Alfieri.

En ese contexto, el funcionario judicial planteó que la investigación podría involucrar una estructura delictiva más amplia. Sin embargo, esas posibles conexiones todavía deberán ser determinadas mediante las medidas probatorias correspondientes.

La causa también incorporó como antecedente la relación de Briozzo con Andrés Alejandro Arce, de 42 años, condenado a seis años y ocho meses de prisión por contrabando y comercialización de cocaína y pasta base. Arce fue identificado como líder de la denominada "Banda de los Millones", vinculada con actividades de narcotráfico en Concordia.

El intento de desprenderse del teléfono durante el allanamiento

Otro de los elementos mencionados en la investigación fue la conducta que habría tenido la joven durante el procedimiento policial realizado en septiembre. Según consta en la información del caso, Briozzo intentó desprenderse de dinero en dólares y de su teléfono celular cuando los efectivos ingresaron al domicilio.

El dispositivo, un iPhone 17 Pro, fue arrojado hacia una propiedad vecina, aunque posteriormente los investigadores consiguieron recuperarlo y secuestrarlo. El teléfono quedó incorporado a las actuaciones como un elemento de interés para la investigación.

La defensa pidió medidas menos restrictivas

El abogado defensor Claudio Berón se opuso al pedido fiscal de trasladar a su representada a una unidad penitenciaria y sostuvo que no existían elementos suficientes para agravar su situación procesal.

Por el contrario, solicitó que se levantara la prisión domiciliaria y se aplicaran medidas alternativas, como la obligación de presentarse dos veces por semana ante una dependencia policial o en la Fiscalía de Paraná.

La defensa planteó que las condiciones personales de Briozzo y su comportamiento durante el cumplimiento de la medida debían ser considerados al momento de resolver. Sin embargo, el magistrado entendió que persistían riesgos procesales que justificaban mantener una restricción de la libertad.

La advertencia del juez sobre la gravedad del caso

Antes de comunicar su decisión, Ruhl dirigió una advertencia a la imputada y remarcó que la investigación debía profundizarse para identificar a otras personas que eventualmente hubieran participado en la actividad.

"Es un hecho sumamente grave. Tenía un laboratorio de drogas, es una cosa gravísima. El comercio de estupefacientes es una cuestión muy seria para nosotros, teniendo en cuenta las graves consecuencias que trae para la población en general", expresó.

El magistrado también consideró que la actividad investigada podría formar parte de una estructura más compleja. "Sabemos perfectamente que es una actividad compleja y usted no está sola, es claro. Usted depende de alguien que desarrolla esto a mayor escala. Va mucho más allá de usted y hay que investigar para llegar al fondo de la cuestión", sostuvo.

Finalmente, resolvió mantener la prisión preventiva domiciliaria durante otros 40 días, con vigilancia electrónica, al considerar que "el riesgo procesal acá amerita la adopción de medidas de coerción fuerte".

La causa podría pasar a la Justicia Federal

Otro de los planteos realizados durante la audiencia estuvo relacionado con la competencia judicial para continuar investigando el caso.

El fiscal Alfieri solicitó que se declarara la incompetencia de la Justicia provincial y que el expediente fuera remitido a la Justicia Federal, al considerar que los elementos reunidos podrían indicar una actividad de narcotráfico de mayor escala, que excedería el ámbito del microtráfico.

No obstante, el juez Ruhl no resolvió inmediatamente ese pedido. En cambio, requirió al representante del Ministerio Público Fiscal que presentara un escrito con fundamentos adicionales para evaluar la cuestión, publicó Uno.

De esta manera, Briozzo continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras avanza la investigación sobre el origen de las sustancias, su posible destino comercial y la eventual participación de otras personas. La causa permanece abierta y la responsabilidad penal de la joven deberá determinarse en el proceso judicial.